Порука возачима: "Прилагодите брзину"

Аутор:Валерија Илић
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Неприлагођена брзина један је од најчешћих узрока саобраћајних незгода. И баш зато организована је кампања „Лако је брзину смањити“ у циљу повећања безбједности у саобраћају.
"У задњих неколико година статистички показатељи се нису пуно промијенили, значи, брзина кретања возила и даље је један од главних узрока саобраћајних незгода, негдје процентуално око 15% - 20% узрока свих саобраћајних незгода представља неприлагођена брзина условима и стању пута", рекао је Бошко Савић, замјеник командира Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бањалука.
Измјенама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ пооштрене су казне за несавјесне возаче, међутим статистика се много не мијења, возачи и даље крше саобраћајне прописе. Током наредног мјесеца возаче у цијелој Републици Српској очекују пунктови на којима ће се мјерити брзина кретања.
"Свим возачима који прекорачују брзину, односно возе непрописно и неприлагођеном брзином дијелиће се као знак упозорења мирисни освјеживачи за возила црвене боје са поруком да возе спорије, да успоре, а оним возачима који поштују ограничење брзине ћемо се захвалити са поруком хвала бам што поштујете ограничење", рекла је Јелица Лубура, Ауто-мото савез Републике Српске.
ПУ Бањалука за прошлу годину забиљежила је око 4300 саобраћајних незгода, а са смртним исходом шест. Док за текућу 2026. годину забиљежено је већ седам саобраћајних незгода са смртним исходом.
Апел возачима да своју брзину прилагоде условима на путевима Републике Српске, заједничка је порука Ауто-мото савеза и Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
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