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Минић: Поносан сам што ће Кочићев збор окупити људе у част великог писца

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 14:36

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да је Влада обезбиједила средства за организацију 61. Кочићев збор, који ће бити одржан од 27. до 30. августа, истакавши да је завјет Петру Кочићу и чување слободе за коју је живио и стварао.

Минић је навео да је поносан што ће 61. Кочићев збор, од 27. до 30. августа, поново окупити људе у Бањалуци, Стричићима, Јелићки, Гомионици и Београду, у част нашег великог писца.

"Завјет Петру Кочићу није само да га се сјећамо, већ да чувамо вриједности за које је живио и стварао, то је изнад свега слобода", навео је Минић на Иксу.

Напоменуо је да је Влада Републике Српске обезбиједила средства за организацију ове манифестације, истичући да је то улагање и у културу, идентитет, традицију и будућност.

"Видимо се на 61. Кочићевом збору", истакао је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

61. Кочићев збор

Влада Републике Српске

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