Минић: Поносан сам што ће Кочићев збор окупити људе у част великог писца

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да је Влада обезбиједила средства за организацију 61. Кочићев збор, који ће бити одржан од 27. до 30. августа, истакавши да је завјет Петру Кочићу и чување слободе за коју је живио и стварао.
Минић је навео да је поносан што ће 61. Кочићев збор, од 27. до 30. августа, поново окупити људе у Бањалуци, Стричићима, Јелићки, Гомионици и Београду, у част нашег великог писца.
"Завјет Петру Кочићу није само да га се сјећамо, већ да чувамо вриједности за које је живио и стварао, то је изнад свега слобода", навео је Минић на Иксу.
Напоменуо је да је Влада Републике Српске обезбиједила средства за организацију ове манифестације, истичући да је то улагање и у културу, идентитет, традицију и будућност.
Завјет Петру Кочићу није само да га се сјећамо, већ да чувамо вриједности за које је живио и стварао, то је изнад свега СЛОБОДА.— Саво Минић (@minic_savo) July 23, 2026
Поносан сам што ће 61. Кочићев збор, од 27. до 30. августа, поново окупити људе у Бањој Луци, Стричићима, Јелићки, Гомионици и Београду, у част нашег…
"Видимо се на 61. Кочићевом збору", истакао је Минић.
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