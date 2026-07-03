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Калач осумњичен за покушај убиства, предложен му притвор

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 13:59

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Кантонално тужилаштво у Сарајеву предложило је притвор Амару Калачу из Сарајева, осумњиченом за пуцњаву у Хаџићима у којој је рањен мушкарац.

Злочин се догодио 1. јула око 13 часова, а Калачу су на терет стављена кривична дјела покушај убиства и тешко кривично дјело против опште безбједности људи и имовине.

Пријетио да ће га изгурати с пута

”Након што је претходно телефоном пријетио 26-годишњаку да ће га убити и изгурати аутомобилом с цесте, осумњичени је дошао на унапријед договорени састанак. Након вербалног и физичког сукоба, из непосредне близине је из пиштоља испалио најмање два хица. Том приликом један метак је погодио рођака од 26-годишњака, који их је покушао раздвојити”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Сарајеву.

Погођен у наткољеницу

Мушкарац је у пуњави задобио тешку повреду, метак га је погодио у предјелу лијеве наткољенице

”Након пуцњаве осумњичени је упутио нове пријетње оштећенима, а потом побјегао према оближњој шуми. Недуго након, припадници МУП-а Кантона Сарајево су га ухапсили”, наводе у Тужилаштву.

Додају да је притвор предложен због опасности да би боравком на слободи осумњичени Калач могао утицати на свједоке, прикрити доказе и поновити кривично дјело.

Истрага је у току.

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Тагови :

Пуцњава

покушај убиства

Сарајево

Предложен притвор

Кантонално тужилаштво Сарајево

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