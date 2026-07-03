Калач осумњичен за покушај убиства, предложен му притвор

Аутор:АТВ редакција
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Кантонално тужилаштво у Сарајеву предложило је притвор Амару Калачу из Сарајева, осумњиченом за пуцњаву у Хаџићима у којој је рањен мушкарац.
Злочин се догодио 1. јула око 13 часова, а Калачу су на терет стављена кривична дјела покушај убиства и тешко кривично дјело против опште безбједности људи и имовине.
”Након што је претходно телефоном пријетио 26-годишњаку да ће га убити и изгурати аутомобилом с цесте, осумњичени је дошао на унапријед договорени састанак. Након вербалног и физичког сукоба, из непосредне близине је из пиштоља испалио најмање два хица. Том приликом један метак је погодио рођака од 26-годишњака, који их је покушао раздвојити”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Сарајеву.
Мушкарац је у пуњави задобио тешку повреду, метак га је погодио у предјелу лијеве наткољенице
”Након пуцњаве осумњичени је упутио нове пријетње оштећенима, а потом побјегао према оближњој шуми. Недуго након, припадници МУП-а Кантона Сарајево су га ухапсили”, наводе у Тужилаштву.
Додају да је притвор предложен због опасности да би боравком на слободи осумњичени Калач могао утицати на свједоке, прикрити доказе и поновити кривично дјело.
Истрага је у току.
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