Logo

Користио ометач за закључавање: Ухапшен у крађи на паркингу у Приједору

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 10:18

Коментари:

0
Користио ометач за закључавање: Ухапшен у крађи на паркингу у Приједору
Фото: Ustupljena fotografija

Држављанин Србије Милан Н. ухапшен је јуче у Приједору након што је ухваћен у крађи на паркингу једног тржног центра у овом граду.

"Полицијски службеници Полицијске управе Приједор су 01.07.2026. године лишили слободе лице М.Н. држављанина Републике Србије које је затечено у извршењу кривичног дјела „Тешка крађа“, наводе из ПУ Приједор.

Како је речено из полиције, он је, користећи специјални уређај за ометање сигнала за даљинско закључавање возила онемогућавало власнике да закључају возило, након чега је из истих крао предмете.

"Приликом лишења слободе пронађени су и одузети радио уређај за ометање фреквенције и фалсификовани лични документи Краљевине Белгије које је користило наведено лице, али са другим идентификационим подацима. Претресом стамбених просторија које је осумњичено лице изнајмило за боравак на подручју Приједора пронађени су и одузети радио уређај за ометање фреквенције, мобилни телефони, ручни сатови, дукати, новац, те други предмети који потичу из кривичних дјела и који ће бити кориштени као доказ у кривичном поступку", наводе из ПУ Приједор.

Хапшење у Приједору
Хапшење у Приједору

Он је јуче предат у надлежност Окружном јавном тужилаштву Приједор уз Извјештај о почињеним кривичним дјелима „Тешка крађа“, „Фалсификовање исправе“ и „Израђивање и набављање оружја и средстава намијењених за извршење кривичних дјела“.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Приједор

Крађа

хапшење

Паркинг

ометач за закључавање

Коментари (0)

Више из рубрике

Возило Хитне помоћи.

Хроника

Нова трагедија у БиХ: Преминула дјевојчица (6), наређена обдукција

1 ч

0
Лабораторија за узгој марихуане

Хроника

Ухапшеном у акцији Сенсеи предложен притвор

1 ч

0
Потрага за рибаром из БиХ несталим у Уни

Хроника

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело у Уни

12 ч

0
У пожару код Зворника изгорио је комбајн и 12 дулума пшенице.

Хроника

Пожар код Зворника: Изгорјели комбајн и 12 дунума пшенице

17 ч

0

  • Најновије

10

54

Вулкан Мутновски избацио стуб пепела висок око пет километара

10

38

"Политиком и одлучношћу Милорада Додика СНСД све јачи и спремнији"

10

32

ПУ Бањалука упутила апел грађанима да не насједају на лажне СМС поруке

10

28

„Најтеже је што нема ни гроб. Немам гдје да му прислужим свијећу“

10

26

Турска забранила да ЛГБТ крузер пристане у њиховим лукама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима