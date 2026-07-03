Користио ометач за закључавање: Ухапшен у крађи на паркингу у Приједору

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Србије Милан Н. ухапшен је јуче у Приједору након што је ухваћен у крађи на паркингу једног тржног центра у овом граду.
"Полицијски службеници Полицијске управе Приједор су 01.07.2026. године лишили слободе лице М.Н. држављанина Републике Србије које је затечено у извршењу кривичног дјела „Тешка крађа“, наводе из ПУ Приједор.
Како је речено из полиције, он је, користећи специјални уређај за ометање сигнала за даљинско закључавање возила онемогућавало власнике да закључају возило, након чега је из истих крао предмете.
"Приликом лишења слободе пронађени су и одузети радио уређај за ометање фреквенције и фалсификовани лични документи Краљевине Белгије које је користило наведено лице, али са другим идентификационим подацима. Претресом стамбених просторија које је осумњичено лице изнајмило за боравак на подручју Приједора пронађени су и одузети радио уређај за ометање фреквенције, мобилни телефони, ручни сатови, дукати, новац, те други предмети који потичу из кривичних дјела и који ће бити кориштени као доказ у кривичном поступку", наводе из ПУ Приједор.
Он је јуче предат у надлежност Окружном јавном тужилаштву Приједор уз Извјештај о почињеним кривичним дјелима „Тешка крађа“, „Фалсификовање исправе“ и „Израђивање и набављање оружја и средстава намијењених за извршење кривичних дјела“.
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