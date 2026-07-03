Нова трагедија у БиХ: Преминула дјевојчица (6), наређена обдукција

Аутор:АТВ редакција
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У зеничком насељу Мокушнице у четвртак, 2. јула, догодила се трагедија. Шестогодишња дјевојчица превезена је у бесвјесном стању у Кантоналну болницу Зеница, гдје су љекари, упркос напорима, могли само констатирати њену смрт
"Дежурни кантонални тужилац Тужилаштва Зеничко-добојског кантона наложио је обдукцију тијела синоћ преминуле шестогодишње дјевојчице, која је пронађена у бесвјесном стању у кући у зеничком насељу Меокушнице", рекла је портпарол Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона Лејла Екиновић.
Служба Хитне медицинске помоћи, додаје, изашла је на позив.
"Дежурна служба Полицијске станице Центар обавијештена је у 20.45 од стране Службе хитне медицинске помоћи Зеница да су у Кантоналну болницу Зеница превезли дјевојчицу, рођену 2020. године, која се налази у бесвјесном стању. Љекар је констатовао смрт, али се нису могли изјаснити о узроку. О томе је обавијештен и дежурни кантонални тужилац Тужилаштва ЗДК, који је наложио обдукцију тијела – казала је Екиновић.
Увиђај на лицу мјеста обавили су службеници Службе криминалистичке полиције МУП-а ЗДК.
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