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Нова трагедија у БиХ: Преминула дјевојчица (6), наређена обдукција

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 09:52

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

У зеничком насељу Мокушнице у четвртак, 2. јула, догодила се трагедија. Шестогодишња дјевојчица превезена је у бесвјесном стању у Кантоналну болницу Зеница, гдје су љекари, упркос напорима, могли само констатирати њену смрт

"Дежурни кантонални тужилац Тужилаштва Зеничко-добојског кантона наложио је обдукцију тијела синоћ преминуле шестогодишње дјевојчице, која је пронађена у бесвјесном стању у кући у зеничком насељу Меокушнице", рекла је портпарол Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона Лејла Екиновић.

Служба Хитне медицинске помоћи, додаје, изашла је на позив.

"Дежурна служба Полицијске станице Центар обавијештена је у 20.45 од стране Службе хитне медицинске помоћи Зеница да су у Кантоналну болницу Зеница превезли дјевојчицу, рођену 2020. године, која се налази у бесвјесном стању. Љекар је констатовао смрт, али се нису могли изјаснити о узроку. О томе је обавијештен и дежурни кантонални тужилац Тужилаштва ЗДК, који је наложио обдукцију тијела – казала је Екиновић.

Увиђај на лицу мјеста обавили су службеници Службе криминалистичке полиције МУП-а ЗДК.

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Тагови :

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трагедија

преминула дјевојчица

Хитна помоћ

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