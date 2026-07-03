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Трамп: Комично је да САД наставе овим једностраним путем са НАТО-ом

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 09:41

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Трамп: Комично је да САД наставе овим једностраним путем са НАТО-ом

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је "комично" да Сједињене Државе наставе, како је навео, једнострани однос са НАТО-ом и поновио да Алијанса није била ту када је Вашингтону била потребна помоћ.

"Комично је да САД настављају овим једностраним путем када однос није реципрочан. Нису били ту за нас!!!", написао је Трамп на друштвеној мрежи „Истина“, мање од недјељу дана прије самита трансатлантског савеза у Анкари.

Трамп је више пута критиковао европске савезнике због њиховог одговора на рат у Ирану и више пута је доводио у питање америчко финансирање НАТО-а.

Данашњу објаву је поткрепио графиконом на којем је приказано колико која чланица издваја новца за НАТО - САД 999 милијарди долара, наспрам 90,5 милијарди које издваја Велика Британија, 66,5 милијарди долара Француска, Италија 48,8 милијарди и Пољска 44,3 милијарде долара, преноси Спутњик.

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Тагови :

Доналд Трамп

НАТО

Америка

Велика Британија

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