Logo

"Погинули готово сви званичници Ла Гваире"

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 08:36

Коментари:

0
Спасиоци претражују рушевине три дана након што су земљотреси погодили Ла Гваиру, Венецуела, у суботу, 27. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Matias Delacroix

Готово сви регионални званичници венецуеланске државе Ла Гваира погинули су у недавном земљотресу у Венецуели, изјавила је вршилац дужности венецуеланског предсједника Делси Родригез.

"Директори бројних агенција у Ла Гваири су погинули. Готово сви званичници су погинули у тој најугроженијој држави", рекла је Родригезова новинарима у Каракасу.

Родригезова је подсјетила да је у земљотресима оштећено 728 зграда, а да је 127 сравњено са земљом.

Она је навела да се након прва два снажна земљотреса догодило још више од 800 додатних потреса.

Родригезова је додала да ће Влада Венецуеле до краја дана саопштити које економске мјере ће предузети ради обнове земље.

Земљотреси јачине 7,2 и 7,5 степени по Рихтеровој скали погодили су 24. јуна Венецуелу у размаку од мање од једног минута, усмртивши 2.295 људи, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ла Гваира

Венецуела

Земљотрес

Коментари (0)

Прочитајте више

Жена претражује рушевине зграде оштећене у земљотресима који су погодили Ла Гваиру у Венецуели у четвртак, 2. јула 2026. године.

Свијет

Број погинулих у земљотресима у Венецуели порастао на најмање 2.595

3 ч

0
Венецуела земљотрес

Свијет

Мушкарац извучен испод рушевина осам дана након разорних земљотреса

19 ч

0
Спасилачки пас Цунами

Свијет

Како је напуштено куче постало херој Венецуеле: Прича о псу Цунамију који је спасавао животе

20 ч

0
Небо Венецуела

Свијет

Небо изнад Венецуеле црвено

22 ч

0

Више из рубрике

Ракетни напад Украјинаца на Белгород и Брјанску област, има жртава

Свијет

Ракетни напад Украјинаца на Белгород и Брјанску област, има жртава

2 ч

0
Ебола вирус ДР Конго 2026. доктори

Свијет

Забрињавајуће бројке: Расте број умрлих од еболе

2 ч

0
Демографски слом Њемачке: Рођено најмање беба још од Другог свјетског рата, једна група има раст

Свијет

Демографски слом Њемачке: Рођено најмање беба још од Другог свјетског рата, једна група има раст

3 ч

0
Стравичне сцене: Мушкарац се запалио испред сједишта УН у знак протеста

Свијет

Стравичне сцене: Мушкарац се запалио испред сједишта УН у знак протеста

3 ч

0

  • Најновије

10

54

Вулкан Мутновски избацио стуб пепела висок око пет километара

10

38

"Политиком и одлучношћу Милорада Додика СНСД све јачи и спремнији"

10

32

ПУ Бањалука упутила апел грађанима да не насједају на лажне СМС поруке

10

28

„Најтеже је што нема ни гроб. Немам гдје да му прислужим свијећу“

10

26

Турска забранила да ЛГБТ крузер пристане у њиховим лукама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима