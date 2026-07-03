"Погинули готово сви званичници Ла Гваире"

Аутор:АТВ редакција
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Готово сви регионални званичници венецуеланске државе Ла Гваира погинули су у недавном земљотресу у Венецуели, изјавила је вршилац дужности венецуеланског предсједника Делси Родригез.
"Директори бројних агенција у Ла Гваири су погинули. Готово сви званичници су погинули у тој најугроженијој држави", рекла је Родригезова новинарима у Каракасу.
Родригезова је подсјетила да је у земљотресима оштећено 728 зграда, а да је 127 сравњено са земљом.
Она је навела да се након прва два снажна земљотреса догодило још више од 800 додатних потреса.
Родригезова је додала да ће Влада Венецуеле до краја дана саопштити које економске мјере ће предузети ради обнове земље.
Земљотреси јачине 7,2 и 7,5 степени по Рихтеровој скали погодили су 24. јуна Венецуелу у размаку од мање од једног минута, усмртивши 2.295 људи, преноси Срна.
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