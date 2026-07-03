Стравичне сцене: Мушкарац се запалио испред сједишта УН у знак протеста

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Испред сједишта Уједињених народа у Њујорку, синоћ се запалио мушкарац. Према извјештајима локалних медија и видео снимака с друштвених мрежа, он је непосредно прије тога, око 19 сати по локалном времену, на тротоар положио заставу повезану с тибетанском владом у егзилу.
Надзорне камере УН забиљежиле су како мушкарац поставља заставу, а потом се запалио. У критичном је стању превезен у болницу Белевуе. Полиција је покренула истрагу о инциденту. На мјесту догађаја пронађени су и папири на којима је наводно била исписана порука: “Кина, ван из Тибета“. Застава је на тротоару остала отприлике сат времена након инцидента прије него што је уклоњена.
Застава коју је мушкарац истакнуо симбол је неуспјешног устанка против кинеске власти из 1959. године. Након слома тог устанка, у сјеверној Индији успостављени су тибетански парламент и влада у егзилу.
A man set himself on fire outside the UN headquarters in New York. pic.twitter.com/4eIe7EEsdT— Open Source Intel (@Osint613) July 3, 2026
Кина не признаје ту администрацију те устраје на стајалишту да је Тибет дио Кине још од 13. вијека. Пекинг је контролу над регијом преузео 1951. године, што описује као “мирно ослобођење”. С друге стране, Далај Лама тврди да је Тибет у тренутку уласка кинеске Народноослободилачке војске био неовисна држава, преноси Аваз.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
26 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
8 ч0
Свијет
8 ч1
Најновије
07
42
07
30
07
30
07
27
07
23
Тренутно на програму