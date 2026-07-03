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Стравичне сцене: Мушкарац се запалио испред сједишта УН у знак протеста

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 07:27

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Стравичне сцене: Мушкарац се запалио испред сједишта УН у знак протеста
Фото: Društvene mreže

Испред сједишта Уједињених народа у Њујорку, синоћ се запалио мушкарац. Према извјештајима локалних медија и видео снимака с друштвених мрежа, он је непосредно прије тога, око 19 сати по локалном времену, на тротоар положио заставу повезану с тибетанском владом у егзилу.

Надзорне камере УН забиљежиле су како мушкарац поставља заставу, а потом се запалио. У критичном је стању превезен у болницу Белевуе. Полиција је покренула истрагу о инциденту. На мјесту догађаја пронађени су и папири на којима је наводно била исписана порука: “Кина, ван из Тибета“. Застава је на тротоару остала отприлике сат времена након инцидента прије него што је уклоњена.

Застава коју је мушкарац истакнуо симбол је неуспјешног устанка против кинеске власти из 1959. године. Након слома тог устанка, у сјеверној Индији успостављени су тибетански парламент и влада у егзилу.

Кина не признаје ту администрацију те устраје на стајалишту да је Тибет дио Кине још од 13. вијека. Пекинг је контролу над регијом преузео 1951. године, што описује као “мирно ослобођење”. С друге стране, Далај Лама тврди да је Тибет у тренутку уласка кинеске Народноослободилачке војске био неовисна држава, преноси Аваз.

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сједиште УН

пожар

ватра

видео снимак

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