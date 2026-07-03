Logo

Помак у преговорима Вашингтона и Техерана; Иран се спрема за сахрану Алија Хамнеија

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 06:41

Коментари:

0
Ормуски мореуз
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Док Вашингтон и Техеран бележе нове дипломатске помаке после вишемjесечне кризе, Иран се припрема за државну сахрану Алија Хамнеија под појачаним мjерама безбjедности.

Истовремено, настављају се посреднички напори да се дође до договора о будућности Појаса Газе.

Сједињене Америчке Државе и Иран постигли су помак у индиректним разговорима у Дохи и договорили наставак преговора послије сахране некадашњег врховног вође Исламске Републике Алија Хамнеија.

Вашингтон истиче да је главни циљ денуклеаризација Ирана, а у средишту посљедње рунде дијалога био је Ормуски мореуз и питање будуће наплате путарина кроз уски тјеснац.

За то вријеме, Техеран се спрема за шестодневну државну сахрану Алија Хамнеија, која почиње у суботу и – према најавама – окупиће милионе људи и бројне стране делегације.

Због безбједносног ризика, актуелни врховни вођа Моџтаба Хамнеи неће присуствовати сахрани свог оца. Одлука је донијета послије претњи из Израела.

Дипломатски напори настављају се и око Појаса Газе. Хамас тврди да је уз посредовање више земаља из предлога споразума за будућност енклаве уклоњен захтјев за потпуним разоружањем покрета, преноси РТС

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Америка

Иран

Техеран

Ормуски мореуз

Коментари (0)

Више из рубрике

Ватрогасци, пожар

Свијет

Због великог пожара евакуисано 3.000 људи: Ватра ''гута'' овај дио Француске

8 ч

0
Хаос у маркету у Француској због клима-уређаја.

Свијет

Полиција реаговала због клима-уређаја: Французи се спремају за нови топлотни талас

8 ч

1
кофери торбе пртљага

Свијет

Шок на граници: Покушао да напусти земљу са дјевојком у коферу

9 ч

0
Дмитриј Медведев

Свијет

Медведев: Финска од сада на мапи нуклеарних циљева Москве

9 ч

0

  • Најновије

07

42

На аукцији капитенска трака Марадоне са чувене утакмице са Енглеском

07

30

Душица Јаковљевић о прозивкама "Нека сам изоперисана, не бих могла..."

07

30

Када ће бити отворен вртић "Невен" у Бањалуци

07

27

Стравичне сцене: Мушкарац се запалио испред сједишта УН у знак протеста

07

23

Како је чип избацио Хрватску са Свјетског првенства? Почели да славе, па хладан туш

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима