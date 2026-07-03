Помак у преговорима Вашингтона и Техерана; Иран се спрема за сахрану Алија Хамнеија

Аутор:АТВ редакција
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Док Вашингтон и Техеран бележе нове дипломатске помаке после вишемjесечне кризе, Иран се припрема за државну сахрану Алија Хамнеија под појачаним мjерама безбjедности.
Истовремено, настављају се посреднички напори да се дође до договора о будућности Појаса Газе.
Сједињене Америчке Државе и Иран постигли су помак у индиректним разговорима у Дохи и договорили наставак преговора послије сахране некадашњег врховног вође Исламске Републике Алија Хамнеија.
Вашингтон истиче да је главни циљ денуклеаризација Ирана, а у средишту посљедње рунде дијалога био је Ормуски мореуз и питање будуће наплате путарина кроз уски тјеснац.
За то вријеме, Техеран се спрема за шестодневну државну сахрану Алија Хамнеија, која почиње у суботу и – према најавама – окупиће милионе људи и бројне стране делегације.
Због безбједносног ризика, актуелни врховни вођа Моџтаба Хамнеи неће присуствовати сахрани свог оца. Одлука је донијета послије претњи из Израела.
Дипломатски напори настављају се и око Појаса Газе. Хамас тврди да је уз посредовање више земаља из предлога споразума за будућност енклаве уклоњен захтјев за потпуним разоружањем покрета, преноси РТС
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