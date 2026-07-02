Шок на граници: Покушао да напусти земљу са дјевојком у коферу

Аутор:АТВ редакција
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На граничном прелазу Сукобин-Мурићани, између Албаније и Црне Горе, албанска полиција је ухапсиха држављанина Француске. Он је осумњичен за покушај илегалног пребацивања тајландске држављанке из Албаније.
Према полицијским наводима, ухапшен је двадесетшестогодишњи Том Хак, француски држављанин.
Током прегледа његовог возила на граничном прелазу, службе граничне полиције пронашле су кофер на задњем сједишту, у коме је била сакривена тајландска држављанка. Сумња се да је покушано њено илегално извлачење са територије Републике Албаније.
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Из првих истражних радњи, чини се да је намјера француског држављанина била да превезе тајландску држављанку преко територије Црне Горе, а затим Хрватске, са коначним одредиштем Француска, избегавајући законске процедуре преласка и уласка у те земље.
Према саопштењу полиције, након утврђивања случаја, француски држављанин и тајландска држављанка су ухапшени, док је мјесто инцидента обезбијеђено и истражне радње се настављају како би се у потпуности разјасниле околности случаја.
(Телеграф.рс)
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