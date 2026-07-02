Убила га због доставе пице: Страдао младић који је хтио да запроси дјевојку

Аутор:АТВ редакција
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Рози Хансон (21) осуђена је пред Судом у Мејдстону на 16 мјесеци затвора условно, након што је у јануару 2024. године, возећи доставу пице великом брзином, усмртила 27-годишњег Рајана Филипса у Ширнесу, у енглеској грофовији Кент.
Суд је утврдио да је Хансонова возила између 54 и 68 миља на час (87 до 109 км/х) на дионици гдје је ограничење било 40 миља на час (64 км/х). Она је у једном тренутку изгубила контролу над аутомобилом, попела се на тротоар и ударила Филипса и његову дјевојку Софи Роу.
Филипс је задобио тешке повреде главе од којих је преминуо на лицу мјеста, док је његова партнерка прошла с повредама ногу.
Према наводима тужилаштва, Хансонова је након несреће полицији рекла да је покушала да избјегне мачку која јој је истрчала на пут, због чега је нагло скренула.
Међутим, анализа података са њеног мобилног телефона и вјештачење показали су да је управо превелика брзина, у комбинацији с наглим маневром, довела до губитка контроле над возилом.
Судија Џулијан Смит нагласио је да је трагичан губитак живота посљедица њеног начина вожње.
„Јурњава како би се што прије доставила пица је глупа, иако није била злонамјерна“, додао је судија Смит.
Током суђења откривено је да су Рајан Филипс и Софи Роу те вечери кренули у ресторан како би прославили његов успјешно завршен приправнички стаж за ИТ техничара.
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Његова дјевојка је у потресној изјави навела да јој је Рајан само ноћ прије трагедије рекао да планира да почне штедјети за вјеренички прстен и да је био пресрећан због новог посла који га је чекао.
„Намјеравала сам да проведем остатак живота с њим. Био је све што сам имала“, рекла је Роу пред судом.
Суд је Хансоновој изрекао казну од 16 мјесеци затвора условно на двије године, уз обавезу да одради 220 сати друштвено корисног рада.
Осим тога, изречена јој је трогодишња забрана управљања моторним возилима, након које ће морати да положи проширени возачки испит како би поново стекла возачку дозволу.
Хансонова је у писму прочитаном на суду изразила дубоко кајање, поручивши породици страдалог да би у секунди вратила вријеме када би то било могуће. Суд је оцијенио да она показује искрено кајање и да постоји реална могућност њене рехабилитације, преносе Независне.
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