Аларм у Њемачкој: Врућине однијеле више од 800 живота прије рекордног топлотног таласа

Аутор:АТВ редакција
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Ове године од посљедица врућине, и то прије скорашњег налета рекордне топлоте, умрло је више од 800 људи, саопштио је у четвртак Институт Роберт Кох (РКИ).
Бројка ће у сљедећем извјештају сигурно бити већа, упозорио је РКИ.
Институт је процијенио да је до 21. јуна од посљедица изазваних врућином преминуло око 500 људи старијих од 85 година, око 190 из групе 75-84 године, 80 старости 65-74 и четрдесетак млађих од 65.
Стопа смртности типично је осјетно виша у топлијим љетњим седмицама са просјечном температуром изнад 20 степени, наводи РКИ у посљедњем извјештају о морталитету повезаном са врућином.
Просјечна дневна температура у недељи од 15. до 21. јуна била је 21,1 степен, дакле изнад прага за повећану стопу смртности.
Нови извјештај покрива период од 6. априла до 21. јуна, а скорашњи топлотни талас је почео дан касније. Бројке о смртности у том периоду биће представљене идуће недјеље.
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"У неким случајевима, на примјер топлотног удара, излагање врућини је директан узрок смрти," навео је РКИ. "У већини случајева узрок је комбинација врућине и постојећих здравствених проблема."
Због тога, топлота обично није уписана као узрок смрти, па РКИ број умрлих од посљедица врућине извлачи на основу података Дестатиса о умрлима и метеоролошких података националне метеоролошке службе.
У току је анализа од 21. јуна, за период у ком је Њемачка из дана у дан биљежила рекордну температуру, понегдје вишу и од 40 степени.
РКИ је 2018. број смрти повезаних са врућином процијенио на више од 8.000, а наредне на око 7.000. По око 3.000 умрлих било је 2024. и 2025. године, а 2021. мање од 2.000.
"Разлике су објашњиве интензитетом топлотних таласа," указао је РКИ.
Према роду, у налетима врућине у Њемачкој умире више жена него мушкараца. Експерти то објашњавају већим удјелом женског становништва у групи најстаријих, пише Радио Сарајево.
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