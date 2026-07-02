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Мушкарац (45) који је тешко повријеђен у тучи преминуо након мјесец дана борбе за живот

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 20:45

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Ходник у болници.
Фото: Pexels

Након скоро мјесец дана борбе за живот у болници је преминуо мушкарац Ђорђе А. (45).

Он је 8. јуна, око 1 час послије поноћи, превезен у Ургентни центар, након чега је хитно пребачен у операциону салу због тешких тјелесних повреда: руптуре слезине и крварења на мозгу.

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Повреде је наводно задобио претходног дана у тучи са још једним непознатим лицем која се догодила на Вождовцу.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Београд

Туча

преминуо мушкарац

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