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Лажни полицајци насмрт претукли мушкарца у Хрватској: Оптужен држављанин БиХ

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 20:30

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Држављанин БиХ (45) оптужен је да је у мјесту Селник код Лудбрега у Хрватској, заједно са саучесницима. опљачкао и брутално претукао мушкарца (60), који је два мјесеца касније преминуо од задобијених повреда.

За тројицом његових саучесника полиција и даље трага.

Према наводима тужилаштва, разбојништво се догодило 1. новембра 2019. године. Оптужени је са још тројицом саучесника дошао до куће 60-годишњака, гд‌је су се лажно представили као полицајци.

Ушли су му у кућу и тражили новац. Притом га нису престајали тући по глави и тијелу, преноси Јутарњи.хр.

Након што им је пензионер предао око 600.000 куна (око 87.000 евра), побјегли су у непознатом правцу, оставивши претученог пензионера са вишеструким повредама главе и трупа.

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Стјепан Х. је у тој кући живио сам након смрти својих родитеља, а полиција се о овом случају огласила три дана након злочина, након пријаве хоспитализованог мушкарца који им је рекао да су га у раним јутарњим, након провале у дом, опљачкали и претукли.

Тужилаштво предлаже да се оптуженом држављанину БиХ одузме противправно стечена имовинска корист.

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Тагови :

Туча

лажни полицајци

Држављанин БиХ

Хрватска

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