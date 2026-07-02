Лавица отела дјечака (5) из дједовог крила и одвукла га у шуму: Није му било спаса

Аутор:АТВ редакција
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Дјечак (5) страдао је у индијској шуми Гуџарат, након што га је лавица отела из дједовог крила и одвукла у шуму.
Трагедија се догодила у селу Чатури, у округу Канба, на ободу планинског вијенца Гир. Према наводима листа India Today, дјечак је са дједом шетао у близини села када се лавица изненада појавила из мрака, зграбила дијете и однијела га у оближњу шуму.
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Дјед је одмах позвао у помоћ, а на његове крике одазвали су се мјештани. Неколико сељана покушало је да отјера лавицу штаповима, али нису успјели да спасу дијете.
Тијело дјечака пронађено је касније око километар од села. Превезено је у болницу, гдје је наложена обдукција како би се утврдио тачан узрок смрти.
Након напада, надлежне службе покренуле су опсежну акцију у том подручју и успавале пет лавова и лавица. Током истраге, код једног од ухваћених мужјака пронађени су људски остаци у повраћеном садржају, који су послати на форензичку анализу. Биолошки узорци узети су и од осталих ухваћених животиња.
Трагедија је узнемирила становнике региона, који тврде да су напади лавова посљедњих година све чешћи и да су надлежне институције потцијениле ризик од све учесталијих сусрета људи и дивљих животиња.
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Министар шумарства и животне средине Арџун Модхвадија посјетио је породицу настрадалог дјечака, изразио саучешће и најавио нове мјере за спречавање сукоба између људи и дивљих животиња.
Он је истакао да азијски лавови уобичајено не нападају људе, али да недавни инциденти указују на могућу промену њиховог понашања, због чега су надлежни наложили детаљну истрагу како би се утврдили узроци напада и предложиле краткорочне и дугорочне мјере за већу безбједност становништва.
(Телеграф.рс)
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