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Лажни болничар се нашао пред судом: Пацијент из БиХ преминуо јер му није позвао правог доктора

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 19:55

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Мушкарац из Турске налази се пред њемачким судом. Он је оптужен да се помоћу фалсификованих докумената запослио као медицински техничар у службама хитне помоћи у два њемачка града.

Према наводима оптужнице, мушкарац је два пута конкурисао за посао користећи лажну документацију којом је тврдио да посједује квалификације за рад као хитни медицински техничар.

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“Све се догодило прошле године у аугусту мјесецу. Босанац се разболио, лоше му било. Звали Хитну помоћ и дошао тај лажни болничар који му је дао погрешан лијек. Није хтио ни правог доктора да позове а мушкарац родом из Санског Моста преминуо је на путу до болнице. Туга” – говори извор близак породици настрадалог мушкарца за Црну-Хронику.

Најтежа тачка оптужнице односи се на интервенцију током које, према тврдњама тужилаштва, није позвао љекара хитне помоћи иако је здравствено стање пацијента то захтијевало. Пацијент из БиХ је касније преминуо, због чега ће суд током поступка утврђивати да ли постоји одговорност оптуженог за његову смрт.

Поред тога, 30-годишњак се терети за кривотворење исправа и друга кривична дјела повезана с лажним представљањем и запошљавањем.

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Суђење је у току, а коначну одлуку о његовој кривици донијеће надлежни суд након извођења свих доказа.

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Тагови :

Суђење

Њемачка

фалсификовање докумената

Доктор

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