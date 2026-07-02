Лажни болничар се нашао пред судом: Пацијент из БиХ преминуо јер му није позвао правог доктора

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мушкарац из Турске налази се пред њемачким судом. Он је оптужен да се помоћу фалсификованих докумената запослио као медицински техничар у службама хитне помоћи у два њемачка града.
Према наводима оптужнице, мушкарац је два пута конкурисао за посао користећи лажну документацију којом је тврдио да посједује квалификације за рад као хитни медицински техничар.
Занимљивости
Мјесто у Европи гдје нема инфлације већ 500 година, а станарина износи 0.88 центи
“Све се догодило прошле године у аугусту мјесецу. Босанац се разболио, лоше му било. Звали Хитну помоћ и дошао тај лажни болничар који му је дао погрешан лијек. Није хтио ни правог доктора да позове а мушкарац родом из Санског Моста преминуо је на путу до болнице. Туга” – говори извор близак породици настрадалог мушкарца за Црну-Хронику.
Најтежа тачка оптужнице односи се на интервенцију током које, према тврдњама тужилаштва, није позвао љекара хитне помоћи иако је здравствено стање пацијента то захтијевало. Пацијент из БиХ је касније преминуо, због чега ће суд током поступка утврђивати да ли постоји одговорност оптуженог за његову смрт.
Поред тога, 30-годишњак се терети за кривотворење исправа и друга кривична дјела повезана с лажним представљањем и запошљавањем.
Наука и технологија
ЕУ би ускоро могла увести забрану отварања налога дјеци на друштвеним мрежама
Суђење је у току, а коначну одлуку о његовој кривици донијеће надлежни суд након извођења свих доказа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
45
20
44
20
37
20
30
20
29
Тренутно на програму