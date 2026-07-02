Дрон напао туристички аутобус из Бјелорусије: Двије особе повријеђене

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе су повријеђене у нападу украјинског дрона на туристички аутобус из Бјелорусије у Брјанској области, објавили су руски државни медији.
Влада у Брјанској области саопштила је да су лакше повриједе задобила два возача аутобуса, који је путовао из бјелоруске пријестонице Минска до руског црноморског одмаралишта Анапа.
Аутобус је нападнут на граничном прелазу Красни Камен између Русије и Бјелорусије.
Портпарол Руског истражног комитета Светлана Петренко рекла је агенцији РИА Новости да је експлозивна направа детонирала у непосредној близини возила које је било паркирано у близини села Красни Камен.
"Као резултат овог злочина, повријеђена су два возача аутобуса, држављани Бјелорусије који су добили медицинску помоћ", рекла је Петренкова.
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Према њеним ријечима, покренут је кривични поступак за терористички напад.
Брјанск и сусједна Курска област редовно су на мети украјинских напада у којима гину цивили, преноси Срна.
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