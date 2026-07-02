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Дјечак прегажен код окретнице у Београду: Аутомобил га одбацио 20 метара

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 18:03

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

У Улици Салвадора Аљендеа, код аутобуске окретнице на београдској Карабурми, дошло је до саобраћајне несреће у којој је повријеђен дјечак (12), сазнаје незванично Телеграф.

Свједоци су испричали да је дјечак одбачен двадесетак метара током удара.

Дијете је задобило тешке тјелесне повреде и пребачено је у Универзитетску дјечију клинику у Тиршовој улици, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Београд

Црна хроника

Србија

повријеђен дјечак

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