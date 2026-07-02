Дјечак прегажен код окретнице у Београду: Аутомобил га одбацио 20 метара

Аутор:АТВ редакција
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У Улици Салвадора Аљендеа, код аутобуске окретнице на београдској Карабурми, дошло је до саобраћајне несреће у којој је повријеђен дјечак (12), сазнаје незванично Телеграф.
Свједоци су испричали да је дјечак одбачен двадесетак метара током удара.
Дијете је задобило тешке тјелесне повреде и пребачено је у Универзитетску дјечију клинику у Тиршовој улици, преноси Телеграф.
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