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Рањен возио кроз град па замало искрварио на клупи: Детаљи пуцњаве у Новом Саду

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 19:35

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Рањен возио кроз град па замало искрварио на клупи: Детаљи пуцњаве у Новом Саду
Фото: Tanjug/Boris Milivojević

У Новом Саду се данас поподне догодила пуцњава у којој је рањен младић (26), а истрага је одмах утврдила несвакидашњи обрт – младић уопште није упуцан на мјесту гдје је пронађен.

Пуцњава се вјероватно одиграла на некој другој, за сада непознатој локацији у граду, а рањени младић је са тешком повредом десне бутине успио да се довезе до Булевара ослобођења код броја 115.

Према незваничним сазнањима које преноси Курир, он је паркирао аутомобил, сјео на оближњу клупу, а затим раднике у оближњем киоску замолио да хитно позову Хитну помоћ јер крвари.

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На лице мјеста је у рекордном року стигла медицинска екипа која му је пружила прву помоћ, након чега је под ротацијама транспортован у Ургентни центар Клиничког центра Војводине, гдје је хитно оперисан и тренутно се налази у стабилном стању.

Полиција је одмах блокирала тај дио Булевара ослобођења, гдје инспектори обављају детаљан увиђај и покушавају да реконструишу кретање младића како би лоцирали тачно мјесто гдје је нападач пуцао у њега и расвијетлили све околности ове мистериозне сачекуше, преноси Информер.

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Тагови :

Пуцњава

Србија

истрага

Црна хроника

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