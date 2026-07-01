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Најљепше вијести из Паралије: Пронађен дјечак из Србије који се био изгубио

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 18:51

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Полицијско возило Грчке паркирано на улици.
Фото: Pexels/Matti Karstedt

Вијест о нестанку дјечака из Србије узнемирила је српске туристе у Грчкој. Али, сада су стигле најљепше виејсти - дјечак је пронађен и безбједно враћен родитељима.

Вијест о нестанку малишана брзо се проширила међу нашим туристима, након што је у Фејсбук групи "Ливе фром Грееце" објављен хитан апел жене која је пронашла дјечака и поручила да је безбједан.

У објави је навела да се дјечак изгубио на плажи и позвала родитеље да јој се јаве, истичући да не жели да објављује фотографију дјетета како би заштитила његову приватност.

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Убрзо након тога услиједиле су најљепше вијести – дјечак је пронашао родитеље, а породица је поново на окупу.

Објава о срећном завршетку обрадовала је бројне чланове групе, који су претходно дијелили апел и помагали да информација што прије стигне до Огњенових родитеља.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Грчка

пронађен дјечак

Љетовање

Паралија

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