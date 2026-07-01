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Бачен Молотовљев коктел на сплав у Београду

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 12:33

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коктел експлозивна направа ватра експлозија
Фото: Pexel/ClickerHappy

Молотовљев коктел бачен је јуче око четири сата послије поноћи на сплав у Булевару војводе Бојовића, сазнаје Телеграф.

Према првим информацијама, непозната особа је разбила стакло на сплаву и убацила флашу са запаљивом течношћу у локал, након чега је букнула ватра.

На сплаву је причињена мања материјална штета - нагорио је дио инвентара и шанк.

На лицу мјеста обављен је полицијски увиђај, а истрагу води Прво основно јавно тужилаштво у Београду.

(телеграф)

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Тагови :

Србија

Београд

бачен Молотовљев коктел

Сплав

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