Бачен Молотовљев коктел на сплав у Београду

Аутор:АТВ редакција
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Молотовљев коктел бачен је јуче око четири сата послије поноћи на сплав у Булевару војводе Бојовића, сазнаје Телеграф.
Према првим информацијама, непозната особа је разбила стакло на сплаву и убацила флашу са запаљивом течношћу у локал, након чега је букнула ватра.
На сплаву је причињена мања материјална штета - нагорио је дио инвентара и шанк.
На лицу мјеста обављен је полицијски увиђај, а истрагу води Прво основно јавно тужилаштво у Београду.
(телеграф)
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