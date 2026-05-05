Молотовљев коктел бачен на ресторан

Аутор:АТВ
Коментари:0
У ресторан на Ади Циганлији ноћас око 1.10 сати је бачен Молотовљев коктел, сазнаје Танјуг.
Двије непознате особе су, како се сумња, на локалу најприје поломиле стакло и убациле запаљиву течност.
Дошло је до мањег оштећења у локалу, а полиција интензивно ради на расвјетљавању свих околности овог догађаја.
Молотовљев коктел није изазвао пожар, већ је само оштетио врата објекта, јавља НоваТВ. У тренутку инцидента у ресторану се налазила жена, која је, према првим информацијама, видјела двојицу мушкараца. Међутим, њихова лица није успјела да види.
Полиција је обавјештена о случају и утврђују се све околности овог инцидента, као и мотив због ког је познати ресторан на Ади био мета покушаја паљења.
На сву срећу, у инциденту није било повријеђених, а већа материјална штета је избјегнута јер се направа није запалила.
У току је прикупљање снимака са надзорних камера, као и интензивна потрага за нападачима.
Истрага је у току.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
14
40
14
36
14
23
14
19
13
53
Тренутно на програму