Молотовљев коктел бачен на ресторан

АТВ
05.05.2026 13:21

Фото: Pexel/ClickerHappy

У ресторан на Ади Циганлији ноћас око 1.10 сати је бачен Молотовљев коктел, сазнаје Танјуг.

Двије непознате особе су, како се сумња, на локалу најприје поломиле стакло и убациле запаљиву течност.

Дошло је до мањег оштећења у локалу, а полиција интензивно ради на расвјетљавању свих околности овог догађаја.

Молотовљев коктел није изазвао пожар, већ је само оштетио врата објекта, јавља НоваТВ. У тренутку инцидента у ресторану се налазила жена, која је, према првим информацијама, видјела двојицу мушкараца. Међутим, њихова лица није успјела да види.

Полиција је обавјештена о случају и утврђују се све околности овог инцидента, као и мотив због ког је познати ресторан на Ади био мета покушаја паљења.

На сву срећу, у инциденту није било повријеђених, а већа материјална штета је избјегнута јер се направа није запалила.

У току је прикупљање снимака са надзорних камера, као и интензивна потрага за нападачима.

Истрага је у току.

