Покушала заклати мужа: Потврђена оптужница против Александре из Сокоца

Аутор:Огњен Матавуљ
Окружни суд у Источном Сарајеву потврдио је оптужницу против Александре Мирковић (34) из Сокоца због покушаја убиства свог супруга Предрага Мирковића (36), коме је ножем пререзала врат.
Злочин се догодио 27. јануара ове године у приземљу њихове породичне куће у Сокоцу.
У оптужници се наводи да је Александра напала мужа, док је лежао на тросједу у дневној соби.
”Ножем, са сјечивом дугачким 13 центиметара, оптужена је свом супругу нанијела отворену рану врата опасну по живот, у виду резне ране гркљана и доњег дијела ждријела, усљед чега је изгубио велику количину крви. Након тога је изашла из куће и телефоном обавијестила полицијску станицу о томе шта је урадила”, наводи се у оптужници.
Подсјетимо, осумњичена је позвала полицију и рекла да је ”заклала мужа”. Он је превезен у Болницу ”Србија” гдје је хитно оперисан и спашен му је живот.
