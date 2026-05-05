Logo
Large banner

Покушала заклати мужа: Потврђена оптужница против Александре из Сокоца

Аутор:

Огњен Матавуљ
05.05.2026 13:51

Коментари:

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka
Фото: АТВ

Окружни суд у Источном Сарајеву потврдио је оптужницу против Александре Мирковић (34) из Сокоца због покушаја убиства свог супруга Предрага Мирковића (36), коме је ножем пререзала врат.

Злочин се догодио 27. јануара ове године у приземљу њихове породичне куће у Сокоцу.

Муж лежао на тросједу

У оптужници се наводи да је Александра напала мужа, док је лежао на тросједу у дневној соби.

”Ножем, са сјечивом дугачким 13 центиметара, оптужена је свом супругу нанијела отворену рану врата опасну по живот, у виду резне ране гркљана и доњег дијела ждријела, усљед чега је изгубио велику количину крви. Након тога је изашла из куће и телефоном обавијестила полицијску станицу о томе шта је урадила”, наводи се у оптужници.

67936cab9e2b9 Полиција РС

Хроника

Детаљи ужаса у Сокоцу: Мужу пререзала врат, па пријавила да га је ”заклала”

Полицији рекла да је ”заклала мужа”

Подсјетимо, осумњичена је позвала полицију и рекла да је ”заклала мужа”. Он је превезен у Болницу ”Србија” гдје је хитно оперисан и спашен му је живот.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Александра Мирковић

Оптужница

Потврђена оптужница

покушај убиства

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бјегунац с потјерницом Интерпола ухапшен у Бањалуци

Хроника

Бјегунац с потјерницом Интерпола ухапшен у Бањалуци

1 ч

0
коктел експлозивна направа ватра експлозија

Хроника

Молотовљев коктел бачен на ресторан

1 ч

0
Познат идентитет младића који је погинуо у стравичној несрећи на аутопуту ”9. јануар”

Хроника

Познат идентитет младића који је погинуо у стравичној несрећи на аутопуту ”9. јануар”

1 ч

0
Полупано седам аута у Добоју

Хроника

Полупано седам аута у Добоју

2 ч

0

  • Најновије

14

40

Медвjед напао риболовца: Спасио га телефонски позив и једна пјесма

14

36

Шта значи грмљавина на Ђурђевдан? Активан је метеоаларм

14

23

Министарство породице, омладине и спорта пружило подршку у реализацији посјете дјеце са КиМ Српској

14

19

Банкарка ”ћопала” штедне књижице клијената, осуђена на годину затвора

13

53

Представљен план за ново игралиште! Зељковић: Улагање у дјецу је улагање у будућност

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner