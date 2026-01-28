Logo
Детаљи ужаса у Сокоцу: Мужу пререзала врат, па пријавила да га је ”заклала”

Огњен Матавуљ

28.01.2026

11:56

Александра Мирковић (34) из Сокоца која је ухапшена због сумње да је ножем покушала убити супруга Предрага Мирковића (36) након злочина сама се пријавила Полицијској станици у Сокоцу коју је позвала телефоном и рекла да је ”заклала мужа”.

Како сазнаје АТВ Мирковићева је мужу ножем пререзала врат и мислила је да је преминуо.

Мужу пререзала врат, мислила да је мртав

Међутим, по доласку на лице мјеста полицајци су утврдили да Предраг даје знакове живота. Хитно је превезен у Болницу ”Србија” у Источном Сарајеву гдје је оперисан. Његово здравствено стање је тренутно стабилно и налази се на интезивној њези на даљем праћењу и лијечењу.

Крвави злочин одиграо се јуче око 18.30 часова у породичној кући Мирковића у Сокоцу. Тачне околности и мотив злочина се детаљно истражују, а прве информације указују да је свему кумовао алкохол.

Осумњичена била под дејством алкохола

”Осумњичена је сама пријавила да је ”заклала мужа”, а након хапшења је утврђено да је била под дејством алкохола. Током увиђаја у кући је пронађен нож који је кориштен у нападу и који ће бити послат на вјештачење”, каже извор близак истрази.

policija republike srpske rs

Хроника

Ужас! Жена покушала да убије мужа на Сокоцу

Осумњичена Александра Мирковић ће након криминалистичке обраде бити предата у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву на даље поступање.

Осумњичена за покушај убиства

Из ПУ Источно Сарајево раније је саопштено да је А.М. ухапшена због сумње да је починила кривично дјело покушај убиства.

”А.М. се сумњичи да је 27. јануара 2026. године у породичној кући у Сокоцу хладним оружјем – ножем нанијела тешке тјелесне повреде опасне по живот П.М. из Сокоца. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници у присуству дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.

