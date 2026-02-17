Logo
Несвакидашња ситуација у Слагалици, водитељка и публика у шоку
Фото: Printscreen/RTS

Урош Ђукелић победио Милоша Ковача у напетом четвртфиналу 195. циклуса "ТВ Слагалице" резултатом 240:231.

Урош Ђукелић и Милош Ковач изазвали су праву драму у оквиру четвртфинала 195. циклуса популарног квиза "ТВ Слагалица". Током цијеле игре резултат је био изузетно неизвјестан, а публика није могла да наслути ко ће однијети побједу.

Борба до посљедњег питања

Такмичари су се смјењивали на челу табеле, а свака нова рунда доносила је минималне промјене. На крају су одлучивале буквално нијансе поена. Ипак, срећна рука била је на страни Уроша Ђукелића, који је славио са 240:231.

Реакције након побједе

Водитељка Јелена Симић похвалила је побједника: "Уроше, све честитке. Играли сте феноменално, а на самом крају сте успјели да направите преокрет. После прве "Асоцијације" водио је Милош, али ви сте у другој "Асоцијацији" преокренули резултат. Фантастична, напета партија."

Урош је скромно прокоментарисао своју побједу: "Била је ово завршница за инфаркт. Вјерујем да су гледаоци уживали. На крају сам имао више среће."

(Курир)

