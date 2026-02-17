Несвакидашња ситуација у Слагалици, водитељка и публика у шоку

Извор:
Курир
17.02.2026
22:46
Коментари:0
Урош Ђукелић победио Милоша Ковача у напетом четвртфиналу 195. циклуса "ТВ Слагалице" резултатом 240:231.
Урош Ђукелић и Милош Ковач изазвали су праву драму у оквиру четвртфинала 195. циклуса популарног квиза "ТВ Слагалица". Током цијеле игре резултат је био изузетно неизвјестан, а публика није могла да наслути ко ће однијети побједу.
Такмичари су се смјењивали на челу табеле, а свака нова рунда доносила је минималне промјене. На крају су одлучивале буквално нијансе поена. Ипак, срећна рука била је на страни Уроша Ђукелића, који је славио са 240:231.
Водитељка Јелена Симић похвалила је побједника: "Уроше, све честитке. Играли сте феноменално, а на самом крају сте успјели да направите преокрет. После прве "Асоцијације" водио је Милош, али ви сте у другој "Асоцијацији" преокренули резултат. Фантастична, напета партија."
Урош је скромно прокоментарисао своју побједу: "Била је ово завршница за инфаркт. Вјерујем да су гледаоци уживали. На крају сам имао више среће."
(Курир)
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
11 ч0
Најновије
Најчитаније
23
03
23
01
23
00
22
46
22
37
Тренутно на програму