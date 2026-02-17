Logo
Large banner

'Најкривудавија ријека на свијету' налази се у БиХ, погледајте прекрасне призоре

17.02.2026

18:57

Коментари:

0
https://www.youtube.com/watch?v=gfgf5TXJCbg
Фото: Printscreen/Youtube/Boris Trogrančić

"Призори ријеке Шуице откривају зимско лице ове јединствене воде: залеђена обала, снијег који прекрива сваки завој и тишина која само наглашава снагу природе. Ријека која вијуга попут змије кроз Дувањско поље многима је непозната, али њен ток крије причу која сеже далеко у прошлост.

Шуица (или Шујица, како се понекад назива) понорница је дуга око 50 km, чији извор лежи јужно од Купрешког поља, недалеко од Ливна, а њен пут протеже се кроз Шујичко и Дувањско поље прије него што вода поновно понире у подземље према Бушком блату", открива врсни фотограф Борис Трогранчић, којег је предивна ријека дочекала окована снијегом и ледом, преноси пункуфер.хр.

"Легендарни босанско-херцеговачки путописац, сликар и карикатурист Зулфикар 'Зуко' Џумхур застао је овд‌је на свом путовању од Травника према Јадранском мору и управо овд‌је видио разлог да Шуицу опише као најкривудавију ријеку на свијету, својом игром завоја и окука која се простире кроз поље, природа је овд‌је створила готово лабиринт водотока који одушевљава и професионалце и аматере. Током цијеле сезоне њена изузетно чиста вода привлачи риболовце и љубитеље флај фишинга, а у њеним хладним бистрим струјама живе пастрва, липљен и ријечни ракови. Домаће становништво објашњава и име ријеке кроз шују, народну ријеч за реп рака", каже фотограф и додаје:

Миа Тадић

Србија

Из Финске дошла код нас: Миа је изабрала Ивана, село и живот са стотину оваца

"Један од најупечатљивијих призора уз Шуицу је Галечки мост, често називан и Римски мост. Овај камени мост преко Шуице није обична локална ћуприја, вјерује се да потиче из 1. вијека, из периода када су овим просторима владали Римљани, а подручје Шуице било је стратешки важна тачка на рути из Салоне (данашњи Солин) према унутрашњости римске провинције Далмације. Иако тачан датум градње није познат, археолошки и историјски контекст указују да је мост изграђен прије два миленијума, чинећи га једним од најочуванијих римских мостова у Босни и Херцеговини."

Лукови каменог моста, окружени зимски залеђеном Шуицом д‌јелују као из неких прошлих времена. Архитектонска повезница између природе и људске повијести сваком кривином ријеке и сваким каменом под снијегом причају причу о континуитету живота током вијека.

Подијели:

Тагови :

ријека Шуица

fotograf

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Порука на улазу у трговину у Градишци

Градови и општине

Занимљива порука залијепљена на вратима продавнице у Градишци

3 д

0
Зашто мачке нису привржене као пси?

Занимљивости

Зашто мачке нису привржене као пси?

4 седм

0
Руски научници упозоравају: Велика коронална рупа се формирала на Сунцу

Наука и технологија

Руски научници упозоравају: Велика коронална рупа се формирала на Сунцу

1 мј

0
Астронаут чуо мистериозни звук који није требало да чује: "Фантомско куцање"

Наука и технологија

Астронаут чуо мистериозни звук који није требало да чује: "Фантомско куцање"

1 мј

0

Више из рубрике

Три знака хороскопа пред којима мушкарци падају на кољена

Занимљивости

Три знака хороскопа пред којима мушкарци падају на кољена

3 ч

0
Пензиона штедња није приоритет за Генерацију З

Занимљивости

Пензиона штедња није приоритет за Генерацију З

7 ч

0
Сатурн је ушао у Овна: Овим знаковима Зодијака стиже период озбиљних одлука

Занимљивости

Сатурн је ушао у Овна: Овим знаковима Зодијака стиже период озбиљних одлука

8 ч

0
Имате ли овај број у датуму рођења? Судбина вам спрема живот пун изненађења

Занимљивости

Имате ли овај број у датуму рођења? Судбина вам спрема живот пун изненађења

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

30

Младић из БиХ купио кућу у Њемачкој за 7.000 КМ: У њој нашао богатство

20

25

Негативни извјештаји финансијске ревизије за Бијељину и Бањалуку

20

24

Вукановић назвао Радојичића јегуљом, обрачунавао се и са посланицима ПДП-а

20

22

Уништен још један ауто Баке Прасета, наводно га платио 700.000 евра

20

14

Предмет против Дебевца, Мехмедагића и Пијука водиће посебно одјељење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner