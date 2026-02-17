'Најкривудавија ријека на свијету' налази се у БиХ, погледајте прекрасне призоре

17.02.2026
"Призори ријеке Шуице откривају зимско лице ове јединствене воде: залеђена обала, снијег који прекрива сваки завој и тишина која само наглашава снагу природе. Ријека која вијуга попут змије кроз Дувањско поље многима је непозната, али њен ток крије причу која сеже далеко у прошлост.
Шуица (или Шујица, како се понекад назива) понорница је дуга око 50 km, чији извор лежи јужно од Купрешког поља, недалеко од Ливна, а њен пут протеже се кроз Шујичко и Дувањско поље прије него што вода поновно понире у подземље према Бушком блату", открива врсни фотограф Борис Трогранчић, којег је предивна ријека дочекала окована снијегом и ледом, преноси пункуфер.хр.
"Легендарни босанско-херцеговачки путописац, сликар и карикатурист Зулфикар 'Зуко' Џумхур застао је овдје на свом путовању од Травника према Јадранском мору и управо овдје видио разлог да Шуицу опише као најкривудавију ријеку на свијету, својом игром завоја и окука која се простире кроз поље, природа је овдје створила готово лабиринт водотока који одушевљава и професионалце и аматере. Током цијеле сезоне њена изузетно чиста вода привлачи риболовце и љубитеље флај фишинга, а у њеним хладним бистрим струјама живе пастрва, липљен и ријечни ракови. Домаће становништво објашњава и име ријеке кроз шују, народну ријеч за реп рака", каже фотограф и додаје:
"Један од најупечатљивијих призора уз Шуицу је Галечки мост, често називан и Римски мост. Овај камени мост преко Шуице није обична локална ћуприја, вјерује се да потиче из 1. вијека, из периода када су овим просторима владали Римљани, а подручје Шуице било је стратешки важна тачка на рути из Салоне (данашњи Солин) према унутрашњости римске провинције Далмације. Иако тачан датум градње није познат, археолошки и историјски контекст указују да је мост изграђен прије два миленијума, чинећи га једним од најочуванијих римских мостова у Босни и Херцеговини."
Лукови каменог моста, окружени зимски залеђеном Шуицом дјелују као из неких прошлих времена. Архитектонска повезница између природе и људске повијести сваком кривином ријеке и сваким каменом под снијегом причају причу о континуитету живота током вијека.
