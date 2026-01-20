Зашто мачке нису привржене као пси?

20.01.2026
Кућни љубимци мачке и пси имају потпуно различите обрасце понашања што често наводи власнике на питање зашто мачке нису једнако привржене и мазне као пси. Одговор лежи у њиховој природи, историји и начину на који изражавају емоције.
Пси су кроз хиљаде година узгајани да сарађују с људима, прате наредбе и траже блискост, док су мачке остале знатно самосталније. Њихови преци били су усамљени ловци, због чега су задржале потребу за личним простором и контролом. То не значи да мачке не воле људе, већ да наклоност показују суптилније.
Док пас отворено тражи пажњу, мачка љубав исказује трљањем, предењем или једноставним боравком у близини власника. Стручњаци истичу да мачке саме бирају тренутак за мажење и повлаче се када осјете нелагоду.
Управо та независност чини мачке посебнима.
