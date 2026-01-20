Logo
Ова три знака чека 9 година благостања: Срећа је на њиховој страни

Извор:

Крстарица

20.01.2026

12:29

Коментари:

0
Фото: Unsplash/Daniel Carmona

Универзум има планове који се не догађају сваки дан. Три хороскопска знака улазе у период од чак 9 година обиља, среће и унутрашњег мира. Ако сте међу њима, припремите се да сваки аспект вашег живота – од љубави и финансија до личног развоја – процвјета на неочекиван начин. Према астролозима, до 2035. године Стријелац, Бик и Вага могу очекивати девет година среће и благостања.

Стријелац – истраживање и лични раст

Стријелчеви ће у наредних девет година имати јединствену прилику да остваре своје личне циљеве и истраже нова подручја живота. Биће то вријеме када радозналост и оптимизам доносе неочекивана искуства – било да је ријеч о путовањима, учењу нових вјештина или откривању својих скривених талената.

Pingvini

Наука и технологија

Пингвини убрзавају сезону парења због загријавања Антарктика

Љубавни живот може процвјетати неочекивано, доносећи страст и стабилност, а пријатељства постају дубља и искренија. Финансијски, Стријелчеви ће полако али сигурно градити стабилност, док мале прилике и неочекивани успјеси доносе радост.

Све ово чини да Стријелчеви у наредном периоду добију прави небески благослов, који ће сваки њихов корак учинити значајним и испуњеним.

Бик – стабилност и награда за труд

Бикови ће у наредних девет година коначно видјети плодове свог дугогодишњег труда. Пословни пројекти напредују, финансије се стабилизују, а осјећај сигурности расте сваког мјесеца.

Званичници на слави

Република Српска

Званичници Српске на слави митрополита бањалучког Јефрема

Љубав и породични односи доносе топлину и хармонију, док пријатељства пружају подршку и срећу. Бикови ће имати прилику да уживају у малим животним радостима – миран дом, укусна храна, тренуци са драгим људима.

Сваки труд уложен у претходним годинама сада се враћа, а небески благослов се очитује кроз стабилност, сигурност и осјећај да је живот коначно у хармонији.

Вага – унутрашњи мир и креативност

Ваге улазе у период унутрашњег мира и стабилности који траје целих девет година. Њихова способност да граде квалитетне односе са људима доноси хармонију у љубави, пријатељству и породици. Креативни потенцијал Вага цвјета – умјетност, дизајн, писање или било који облик стваралаштва доноси признање, успех и унутрашње задовољство.

Шминка-кармин

Стил

Нова техника шминкања за ефекат пуних усана

Професионално, тимски пројекти и сарадње доносе осјећај испуњености и признања. Овај период омогућава Вагама да балансирају личне жеље и потребе других, уживајући у сваком тренутку.

Управо је ово вријеме када небески благослов омогућава да унутрашња хармонија и креативност дођу до изражаја у свим сферама живота.

