Пингвини убрзавају сезону парења због загријавања Антарктика

Пингвини убрзавају сезону парења рекордном брзином док се Антарктик убрзано загријава због климатских промјена, показује истраживање које је данас, 20. јануара објавио глобални тим научника.
"Невиђена промјена у обрасцима размножавања пингвина, уочена током једне деценије, била је 'у великој корелацији' с порастом температура на залеђеном континенту", рекао је главни аутор студије Игнацио Јуарез Мартинез, пише АФП.
Парење пингвина уско је повезано с доступношћу хране, а мање морског леда значи да су ловишта и мјеста за гнијежђење доступнија током године.
"Научници који су посматрали популације пингвина на Антарктику очекивали су да ће се парење десити нешто раније, али су били врло изненађени и размјером и брзином помака", рекао је Мартинез за АФП, преноси Фена.
"Размјер је толико велик да се пингвини у већини подручја сада паре раније него у било којим хисторијским записима", додао је Мартинез, научник с Универзитета Oxford и Oxford Броокес.
За ову студију, научници су посматрали зоне гнијежђења пингвина врсте Гентоо, Чинстрап и Аделие између 2012. и 2022. користећи десетине камера с временским одмаком постављених у колонијама широм Антарктика.
Пингвини Гентоо показали су највећу промјену, сезона парења помјерена је 13 дана раније током деценије, а у неким колонијама чак 24 дана. Ово је најбржа промјена у сезони парења забиљежена код било које птице, а могуће и код било којег кичмењака, до данас, рекли су научници. Аделие и Чинстрап пингвини такође су помјерили сезону парења у просјеку за десет дана.
Налази су објављени у часопису Јоурнал оф Анимал Ecology.
"Антарктик је једно од најбрже загријаваних подручја на свијету, а просјечне годишње температуре тамо су прошле године достигле рекордне вриједности", саопштио је овог мјесеца европски климатски монитор Цоперницус.
Тачни механизми путем којих растуће температуре утичу на понашање пингвина још увијек нису у потпуности схваћени. Три врсте су традиционално имале различите периоде парења, али раније вријеме сада вјероватно узрокује преклапање, повећавајући конкуренцију за храну и просторе без снијега за гнијежђење.
То је боља вијест за Гентоо пингвине, природне трагаче прилагођене умјеренијим условима, а лошија за Чинстрап и Аделие пингвине.
"Већ смо видјели да Гентоо заузимају гнијезда која су раније припадала Аделие или Чинстрап пингвинима", рекао је Мартинез.
Број Гентоо пингвина већ расте у блажем Антарктику, док Чинстрап и Аделие пингвини, који више зависе од крила (ситних рачића којима се хране) и специфичних ледених услова, опадају.
"Како се пингвини сматрају 'показатељем климатских промјена', резултати ове студије имају импликације за врсте широм планете", рекла је Фиона Јонес, коауторица студије с Универзитета Oxford.
Мартинез је рекао да је "прерано рећи" да ли је ова адаптација корисна или су пингвини присиљени на драстичне промјене које би могле утјецати на успјешност парења.
