Нико неће моћи да "копа" по вашем телефону: Ово је најбоље чувани трик

Извор:
Курир
19.01.2026
10:16
Коментари:0
Уз мало посла, можете да „натјерате” ваш телефон да ради тачно онако како желите. Постоји велики број Андроид функција које могу да поједноставе ваше корисничко искуство.
Ствар са овим скривеним функцијама овог оперативног система није у томе што су оне стварно „скривене”, већ ви једноставно можда и не знате да оне постоје.
Вјероватно сте имали прилике да пропустите позив или поруку зато што је ваш телефон био на нечујном режиму или није ефикасно вибрирао. Андроид у овом случају нуди паметно рјешење: блиц обавјештења.
Ово ће да омогући да ваш екран на телефону или блиц, односно ЛЕД свјетло на полеђини трепери за сва нова обавјештења, било да је у питању позив (који сте ставили на нечујно), порука или обавјештење, и тако вас нечујно обавијести. Ово је спас када сте у окружењу гдје морате да будете тихи. Активирање ове функције је једноставно:
Изаберите између блица камере које трепери за упозорења или жутог треперења на екрану. Можете чак и да омогућите обе опције за јачи визуелни знак. Потом додирните Preview (Преглед) да бисте видјели ову функцију у акцији и пронашли оно што вам одговара.
Наука и технологија
Откривен огроман безбједносни пропуст у популарној апликацији
Ако сте се некада осјетили преоптерећеним због сталног пребацивања између апликација, Андроид има одлично рјешење – функцију брзог пребацивања апликација. Ево како да откључате овај трик који штеди вријеме:
За телефоне са навигацијом покретима (без дугмади на екрану), једноставно превуците прстом удесно по танкој линији на дну екрана. Ово вас тренутно враћа на апликацију коју сте недавно користили. Поновите превлачење удесно да бисте се вратили даље у историју апликације или превуците улијево да бисте се вратили на претходну апликацију.
Ако желите више визуелни приступ, пробајте са закривљеним превлачењем – почните од дна екрана и прстом лагано превуците нагоре док клизите лијево или десно по екрану. Ово открива листу претходно коришћених апликација, и омогућава вам коју да одаберете. Ако користите класичну навигацију са три тастера (опције), не брините. Два пута додирните тастер Overview (Преглед) – квадратни тастер, да бисте брзо пребацивали између двије најновије апликације.
Још једна сјајна скривена Андроид карактеристика је покретање апликација на тзв. Можда сте некада пожељели да упоредо радите са две апликације? Андроид режим подијељеног екрана вам омогућава то да урадите. Ова функција присутна је од објављивања Андроид 7.0 Ноугат и позната је већини корисника, али за оне којима није – врло је згодан алат за обављање више задатака, било да се ради о поређењу фотографија, управљању друштвеним мрежама или једноставном раду на двије ствари одједном. Ево како да покренете ову скривену Андроид функцију:
Увјерите се да су ове жељене апликације отворене. Кратко превуците прстом нагоре од дна екрана да бисте приступили менију са недавним апликацијама. Пронађите апликацију коју желите на врху и додирните икону изнад њеног прегледа. У менију који се појави потражите „Сплит топ”(не ради када је у питању Инстаграм). Ако је доступно, одаберите Сплит топ и апликација ће заузети горњу половину екрана.
„Вртешка“ апликација, односно преглед отворених апликација, појавиће се у доњој половини. Једноставно превуците прстом и додирните да бисте изабрали другу апликацију, а црна преграда тада ће раздвајати две отворене апликације које раде упореду. Преграду превуците горе или доле да бисте подесили расподјелу простора на екрану између апликација. Да бисте изашли из режима подијељеног екрана, једноставно превуците раздијелник до краја, нагоре или надоле.
Ако сте се некада устручавали да позајмите телефон, а плашили сте се да ће тај неко завирити у ваш лични простор, „качење“, односно ограничавање апликација је права ствар. Ова функција под именом „Пин screen” делује као дигитални поводац, тачније ограничава корисника на једну апликацију.
Захваљујући њој нико неће моћи да приступи другим деловима вашег телефона и тако ће заштити вашу приватност. Ево како да активирате ову скривену Андроид функцију:
Отворите апликацију коју желите да отворите док позајмљујете телефон и приступате менију отворених апликација брзим превлачењем нагоре од дна екрана. Пронађите апликацију коју желите да закачите и додирните икону изнад њеног прегледа. У менију изаберите „App pinning” (Качење), и апликација је сада закључана на екрану. Да бисте је „откачили” – биће вам потребан ПИН, шаблон, лозинка или отисак прста да бисте поново добили пун приступ телефону.
Скривене Андроид функције или недовољно познат режим за коришћење телефона једном руком.
Паметни телефони постају све већи, али наше руке остају исте. Управо ова чињеница може да учини куцање једном руком врло фрустрирајућим послом. Google тастатура има скривено оружје, а то је куцање једном руком. Ако имате Pixel телефон то је подразумијевана категорија.
У случају да користите Самсунг или ЛГ, мораћете да преузмете тастатуру из Play продавнице и поставите је као жељену опцију. Ево како да активирате ову функцију:
Свијет
Француској пријети потоп: Почела евакуација становништва
Отворите тастатуру као и обично, и додирните и држите тастер запете који се налази доље лијево (,). Док држите, превуците прстом нагоре до иконе десне руке. Ово активира режим за куцање једном руком. Међутим, уколико вам ова опција не ради, пробајте и тако што ћете дуго држати запету, а када вам се појаве три иконе, међу којима су зупчаник, емотикон и рука која користи екран, одаберите ову посљедњу опцију.
Сада ћете видјети мањи распоред тастатуре, савршен за куцање једном руком. Тастер са стрелицом вам омогућава да пребаците са лијеве на десну страну за оптималну удобност. Доња икона омогућава да промените положај тастатуре на екрану, а горња икона враћа је у пуну величину.
Корист од ових трикова имаће само власници телефона који користе Андроид ОС, и надамо се да смо им мало помогли са овим малим водичем, срећно.
(Курир)
Наука и технологија
3 ч0
Свијет
3 ч0
Остали спортови
3 ч0
Ауто-мото
3 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д1
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
07
13
07
13
04
13
01
12
59
Тренутно на програму