Француској пријети потоп: Почела евакуација становништва

Извор:
Танјуг
19.01.2026
09:53
Коментари:0
Град Нарбон у департману Од у региону Ландок-Русијон на југу Француске дјелимично је евакуисан због ризика од поплава, а у четири департмана јужне Француске на снази је наранџасто метео-упозорење, саопштила је данас служба Метео-Франс.
Нараџасто метео-упозорење изадато је због очекиваних јаких кишних падавина и поплава у Оду, Источним Пиринејима, Горњој Корзици и Јужној Корзици, преноси портал БФМТВ.
Србија
Гори кров зграде Специјалног суда
Префект департмана Од издао је у недјељу увече наредбу за евакуацију два насеља у Нарбону којима пријете обилне кише.
Становници једноспратних кућа у нарбонским окрузима Маросан и Ла Мајол евакуисани су у спортски парк или у Нарбон арену, наводи се у саопштењу префектуре Од.
Изливање ријеке Сесе изазвало је мању материјалну штету и довело је до десет интервенција спасилачких и безбједносних снага током ноћи са суботе на недјељу, укључујући два спасавања хеликоптером. Међутим, у саопштењу префектуре департмана Од потврђено је да није било жртава ни повријеђених.
Србија
Душко је страдао на Богојављење, ријечи његове мајке тјерају сузе на очи
Префект Ода је позвао суграђане на "највећу будност" због најављених поплава у овом граду са скоро 60.000 становника.
🔴 Inondations : l'Hérault et l'Aude sous les eaux — LCI (@LCI) January 19, 2026
🗣️ "420 sapeurs-pompiers mobilisés" annonce Eric Brocardi, porte-parole de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France pic.twitter.com/LxGQhMiMYa
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Здравље
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму