Француској пријети потоп: Почела евакуација становништва

Француске пријети потоп: Почела евакуација становништва

Танјуг

19.01.2026

09:53

0
Француске пријети потоп: Почела евакуација становништва

Град Нарбон у департману Од у региону Ландок-Русијон на југу Француске дјелимично је евакуисан због ризика од поплава, а у четири департмана јужне Француске на снази је наранџасто метео-упозорење, саопштила је данас служба Метео-Франс.

Нараџасто метео-упозорење изадато је због очекиваних јаких кишних падавина и поплава у Оду, Источним Пиринејима, Горњој Корзици и Јужној Корзици, преноси портал БФМТВ.

Префект департмана Од издао је у недјељу увече наредбу за евакуацију два насеља у Нарбону којима пријете обилне кише.

Становници једноспратних кућа у нарбонским окрузима Маросан и Ла Мајол евакуисани су у спортски парк или у Нарбон арену, наводи се у саопштењу префектуре Од.

Изливање ријеке Сесе изазвало је мању материјалну штету и довело је до десет интервенција спасилачких и безбједносних снага током ноћи са суботе на недјељу, укључујући два спасавања хеликоптером. Међутим, у саопштењу префектуре департмана Од потврђено је да није било жртава ни повријеђених.

Префект Ода је позвао суграђане на "највећу будност" због најављених поплава у овом граду са скоро 60.000 становника.

Француска

Поплаве

евакуација

