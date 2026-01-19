Лукашенко заронио у ледену воду на минус 15 степени

Извор:
Лукашенко је учествовао у традиционалном купању у леденој води поводом Богојављења.
„Традиција Првог – зарањање у ледену воду“, објавио је Телеграм канал Пул првог, напомињући да је температура ваздуха у том тренутку била минус 15 степени Целзијуса, преноси Спутњик.
Бјелоруског лидера је, по обичају, пратио његов љубимац – шпиц Умка.
