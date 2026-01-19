Након три године потраге пензионер (72) из БиХ ухапшен у Италији: Има велики досије

Извор:
Агенције
19.01.2026
07:42
Коментари:0
Агенти италијанске Државне полиције из комесаријата „Цармине“ ухапсили су 72-годишњег држављанина Босне и Херцеговине за којим се трагало посљедње три године. Наиме, ријеч је о човјеку без сталног пребивалишта у Италији, који је у овој земљи боравио илегално.
Он је био у бјекству око три године, а против њега су постојала два различита налога за хапшење које су издале јавна тужилаштва у Бреши и Кремони. Међутим, његово трогодишње бјекство окончано је у центру Бреше, гдје су га агенти Државне полиције из комесаријата „Цармине“ идентификовали и ухапсили.
Бања Лука
Обустава саобраћаја у више улица у центру Бањалуке
Ријеч је о човјеку са бројним кривичним и полицијским досијеима — нарочито за кривична дјела против имовине, против лица и за кршење прописа о имиграцији. Он је заустављен током провјере у улици Гиорнате. Полицајци су га примјетили док се кретао сумњиво, што је навело полицију да га провјери на лицу мјеста. Утврђено је да је 72-годишњак био предмет два правоснажна налога за привођење због поновљених кривичних дјела тешке крађе.
Током претреса, полицајци су код њега пронашли 3.500 евра у готовини, сума која је потом одузета јер се сматра могућим приходом од незаконитих активности. Одведен је у просторије Полицијске управе у Бреши, гдје су додатне провјере у базама података Министарства унутрашњих послова потврдиле да је одавно познат полицији и да је често користио бројне лажне идентитет. Након спровођења законских процедура, ухапшен је и пребачен у затвор Цантон Момбелло, гдје ће одслужити казну утврђену правоснажним пресудама.
Друштво
Широм Српске пливање за Часни крст
Након тога, он ће бити протјеран из Италије и спроведен у своју матичну земљу.
Свијет
1 ч0
Друштво
1 ч0
Сцена
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
14 ч0
Најновије
Најчитаније
08
59
08
59
08
53
08
53
08
48
Тренутно на програму