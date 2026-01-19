Logo
Кошарац: Српска наставља провођење својих политика с циљем њеног јачања и заштите од напада из Сарајева

Извор:

АТВ

19.01.2026

07:07

Коментари:

0
Фото: Срна

Република Српска наставља провођење својих политика у циљу њеног јачања и заштите од напада из Сарајева, поручио је члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.

Кошарац је нагласио да је избор Владе Саве Минића доказ суверености институција Српске и способности да саме доносе важне одлуке.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Честитам премијеру Минићу и новој Влади Републике Српске на избору

- Овим се јасно показало да разумијемо и да смо спремни да одговоримо на потенцијалне сарајевске подвале и нападе на Српску и њене органе преко (Кристијана) Шмита, Уставног суда БиХ и опозиције (у) Српској, која се предала у руке Шмита и сарајевске раје - објавио је Кошарац на Инстаграму.

Према његовим ријечима, Српска је доказала да је вођена кредибилном политиком Милорада Додика, те да има стабилне институције, као и сигурну и функционалну коалициону већину.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Настављамо са радом, пред нама су јасни циљеви и обавезе

- Показало се такође да је опозиција слуга интересима Сарајева, али и неких других обавјештајних структура, којима не одговара стабилна Српска и стабилност њених институција - констатовао је Кошарац.

