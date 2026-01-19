Кошарац: Српска наставља провођење својих политика с циљем њеног јачања и заштите од напада из Сарајева

Извор:
АТВ
19.01.2026
07:07
Коментари:0
Република Српска наставља провођење својих политика у циљу њеног јачања и заштите од напада из Сарајева, поручио је члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.
Кошарац је нагласио да је избор Владе Саве Минића доказ суверености институција Српске и способности да саме доносе важне одлуке.
Република Српска
Цвијановић: Честитам премијеру Минићу и новој Влади Републике Српске на избору
- Овим се јасно показало да разумијемо и да смо спремни да одговоримо на потенцијалне сарајевске подвале и нападе на Српску и њене органе преко (Кристијана) Шмита, Уставног суда БиХ и опозиције (у) Српској, која се предала у руке Шмита и сарајевске раје - објавио је Кошарац на Инстаграму.
Према његовим ријечима, Српска је доказала да је вођена кредибилном политиком Милорада Додика, те да има стабилне институције, као и сигурну и функционалну коалициону већину.
Република Српска
Минић: Настављамо са радом, пред нама су јасни циљеви и обавезе
- Показало се такође да је опозиција слуга интересима Сарајева, али и неких других обавјештајних структура, којима не одговара стабилна Српска и стабилност њених институција - констатовао је Кошарац.
Друштво
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Сцена
9 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Најновије
Најчитаније
08
59
08
59
08
53
08
53
08
48
Тренутно на програму