Цвијановић: Честитам премијеру Минићу и новој Влади Републике Српске на избору

Извор:

АТВ

19.01.2026

07:06

Жељка Цвијановић
Фото: Срна

Честитам премијеру Сави Минићу и новој Влади Републике Српске на избору, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

- Живјела Република Српска! - написала је Цвијановићева на Иксу.

Тагови:

Жељка Цвијановић

Влада Републике Српске

