Цвијановић: Честитам премијеру Минићу и новој Влади Републике Српске на избору

Извор:
АТВ
19.01.2026
07:06
Коментари:0
Честитам премијеру Сави Минићу и новој Влади Републике Српске на избору, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
- Живјела Република Српска! - написала је Цвијановићева на Иксу.
Честитам премијеру @minic_savo и новој Влади Републике Српске на избору!— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) January 18, 2026
Живјела Република Српска! ❤ pic.twitter.com/KgzTXj9Z7x
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч3
Сцена
9 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч3
Република Српска
10 ч2
Најновије
Најчитаније
08
59
08
59
08
53
08
53
08
48
Тренутно на програму