Додик честитао Минићу и министрима избор на одговорне дужности

19.01.2026

07:01

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је премијеру Српске Сави Минићу и свим министрима избор на одговорне дужности.

- Сигуран сам да ће радити одговорно, предано и професионално за добробит Републике Српске и свих људи који у њој живе - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Влада Републике Српске-19012026

Република Српска

Изабрана нова Влада Републике Српске, премијер и министри положили заклетву

Подсјећамо, Република Српска добила је нову Владу. Народна скупштина Републике Српске је на посебној сједници изабрала за премијера Саву Минића и дала подршку његовом кабинету.

Милорад Додик

