Додик честитао Минићу и министрима избор на одговорне дужности

19.01.2026
07:01
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је премијеру Српске Сави Минићу и свим министрима избор на одговорне дужности.
- Сигуран сам да ће радити одговорно, предано и професионално за добробит Републике Српске и свих људи који у њој живе - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Република Српска
Изабрана нова Влада Републике Српске, премијер и министри положили заклетву
Подсјећамо, Република Српска добила је нову Владу. Народна скупштина Републике Српске је на посебној сједници изабрала за премијера Саву Минића и дала подршку његовом кабинету.
Честитам премијеру Сави Минићу @minic_savo и свим министрима избор на ове одговорне дужности.— Милорад Додик (@MiloradDodik) January 18, 2026
Сигуран сам да ће радити одговорно, предано и професионално за добробит Републике Српске и свих људи који у њој живе. pic.twitter.com/VKMBJa9RRK
