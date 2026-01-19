Logo
Изабрана нова Влада Републике Српске, премијер и министри положили заклетву

19.01.2026

06:57

Нова Влада Републике Српске
Фото: Borislav Zdrinja/ZIPAPHOTO

Република Српска добила је нову Владу. Народна скупштина Републике Српске је на посебној сједници изабрала за премијера Саву Минића и дала подршку његовом кабинету.

- Избор нове Владе дио је политичког процеса зрело и одговорно планираног, којим се потврђује политичка одговорност и стабилност - поручио је премијер Минић.

Биљана Машић

Сцена

Ова жена је била уз Мику Алексића до посљедњег тренутка

У новој Влади Српске у односу на прошлу је и пет нових министара.

Ресор рада и борачко-инвалидске заштите водиће предсједник Борачке организације Републике Српске Радан Остојић.

За министра за научно-технолошки развој и високо образовање изабран је бивши декан Филозофског факултета у Источном Сарајеву Драга Мастиловић, за министра привреде и предузетништва Раденко Бубић, за министра породице, омладине и спорта Ирена Игњатовић, а за министра трговине и туризма Неџад Нед Пуховац.

У Влади Српске остају министарка финансија Републике Српске Зора Видовић, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић, министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Златан Клокић, министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник, министарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић, министар правде Републике Српској, Горан Селак, министарка управе и локалне самоуправе Републике Српској Сенка Јујић.

Србија - Мађарска

Остали спортови

Умало туча ватерполиста Србије и Мађарске

Мандатар за састав Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да избор нове Владе, са пет нових имена, представља континуитет рада и побољшање свихсегмената рада Владе с обзиром да је у овој години предвиђено много инфраструктурних пројеката.

Ово је 19. сазив Владе Републике Српске.

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министри положили су свечану заклетву у Народној скупштини Републике Српске, чиме је окончана посебна сједница.

Полагању заклетве присуствовала је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник СНСД-а Милорад Додик.

пруга

Свијет

Возови искочили из шина, има мртвих

Влада Републике Српске изабрана је са 48 гласова за, а посланици СДС-а и ПДП-а нису присуствовали гласању нити полагању заклетве.

