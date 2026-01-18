Logo
Познато од чега је умро Мирослав Мика Алексић

Телеграф

18.01.2026

22:44

У недјељу, 18. јануара, послије дуге и тешке болести преминуо је Мирослав Мика Алексић, познати филмски и телевизијски режисер, сценариста и власник школе глуме "Ствар срца".

Детаљи о времену и месту сахране биће накнадно саопштени.

Како сазнаје "Телеграф", Алексић је преминуо од рака дебелог цријева у свом дому.

Милена Радуловић

Сцена

Мика Алексић ме је силовао више пута: Прва исповијест Милене Радуловић

Мјесецима уназад режисер се није појављивао на суђењима у случају злостављања за које га је пријавила глумица Милена Радуловић, а убрзо се оптужбама против њега придружила Ива Илинчић, а затим и друге дјевојке.

Алексићев бранилац Зоран Јаковљевић навео тада да се Алексић налази у полусвјесном стању као и да је апсолутно непокретан.

Он је додао тада да му је било нарушено здравствено стање, те због тога тада није био у могућности да дође на рочиште. Том приликом он је открио да је Алексић имао само 40 килограма и да није могао да говори.

Ово суђење је неколико пута одложено, а Алексић је посљедњи пут присуствовао суђењу крајем децембра претпрошле године.

Мирослав Мика Алексић

Сцена

Огласила се супруга Мике Алексића након његове смрти

Алексић је оптужен за четири кривична дјела силовања, од тога два у продуженом трајању и пет кривичних дјела полног узнемиравања, од чега су два такође квалификована у продуженом трајању.

Њега је прва за сексуално злостављање пријавила глумица Милена Радуловић, а убрзо се оптужбама против њега придружила Ива Илинчић, а затим и друге дјевојке.

Ухапшен је 16. јануара 2021. године и до 10. септембра исте године је био у притвору, који му је тада замијењен кућним притвором уз електронски надзор, након чега му је 10. марта 2022. године укинут и кућни притвор и сада се брани са слободе.

