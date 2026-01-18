Мика Алексић ме је силовао више пута: Прва исповијест Милене Радуловић

Извор:
Блиц
18.01.2026
22:31
Коментари:1
Самозвани професор глуме Мика Алексић умро је у недјељу, а прије 5 година он је оптужен за силовање и недозвољене полне радње над дјевојкама које су похађале његове часове глуме, међу којима је била и глумица Милена Радуловић.
Милена Радуловић била је прва која га је пријавила.
Сцена
Ко је преминули Мика Алексић: Учитељ оптужен за силовања седам глумица
Милена Радуловић је у својој првој исповијести за "Блиц" прије 5 година говорила о свему што јој се десило у школи глуме коју је држао Мирослав Мика Алексић, који је у недјељу умро.
"Шест година сам била у школи Мике Алексића када ме је силовао. Имала сам 17 година. То се није догодило једном. Понављало се", рекла је Милена Радуловић у исповијести за "Блиц".
У школу Мике Алексића, дјеца су се уписивала од пете или шесте године, а најкасније са 13 година. Милена Радуловић је дио групе постала са 11 година, а у групама је било од 25 до 30 полазника.
"Група је имала добре стране. Читали смо једну књигу недјељно, ишли у позориште, гледали филмове, били смо културна, добра дјеца. У групи се пропагирала религија, часови су почињали молитвом 'Оче наш', дјевојчице су долазиле у сукњама, дјечаци у ципелама, коса и нокти су морали бити уредни. Али увек је било строго, сурово. Он је био веома строг, а сви су говорили: 'Па, добро, он јесте суров, али такав је Мика, он има своје методе'. Постојала су јасна правила", рекла је тада Милена Радуловић.
"Аудиције за пријем дјеце су биле масовне. Пријављивало се по неколико стотина малишана, у зависности од генерација, а Алексић је бирао седам-осам најдаровитијих. Одмах по пријему, Алексић би разговарао с родитељима, информисао их о цијени, часовима, кодексу облачења и наглашавао једну битну ствар: да је то први и посљедњи пут да се с њима виђа. Објашњавао је да и најмлађи полазници могу да се попну до другог спрата и сами донесу новац за школарину".
Сцена
Преминуо Мирослав Мика Алексић
"Говорио је да су дјеца мали људи, а нама је пријало кад чујемо: 'Ви сте самостални, ово је нешто само ваше'. Поништавао је родитеље и њихову улогу, али тада нам то није дјеловало спорно", рекла је тада Милена Радуловић.
Нису сва дјеца долазила код Мике Алексића да би постали глумци. Чак ни Милена, како је сама рекла, до 15. године није размишљала о глуми као позиву. У школи су се радили лијепи задаци, ишло се на излете по Србији, на вашаре, пијаце. Деца су учила да кувају домаћу супу. Биле су то неке вриједности које су и родитељима биле по вољи.
Све ово је код дјеце полазника стварало осјећај страхопоштовања и врхунског ауторитета у односу према свом учитељу Мики Алексићу.
Милена Радуловић је рекла да је из таквог света, строгог и устројеног, али ипак сигурног, преко ноћи прешла у пакао сексуалног злостављања када ју је, како каже, Мика Алексић први пут силовао почетком новембра 2012. године. Имала је 17 година, а он 61.
"До тог тренутка нисам помислила да је такво нешто уопште могуће. Нисам га познавала таквог и у том периоду била сам убијеђена да сам једина и сама. Био је то шок. Слом! То је за мене била друга породица. Заиста!", рекла је Милена Радуловић.
"Мика је водио рачуна да се то (сексуално злостављање, прим. нов.) догоди у току часа, али у соби поред оне у којој су били остали ученици, или у периоду када се због пријемног на ФДУ интензивира рад. Није остављао простор да неко посумња да се ту дешава нешто толико ужасно", рекла је Милена Радуловић.
Тврди да је Мика Алексић идентичну шему сексуалног злостављања спроводио и с другим дјевојкама, које су га такође пријавиле полицији.
"Све је пажљиво испланирао. Користио је ситуацију што смо биле у шоку. Осим тога што вам се све то дешава, увијек је ту био и страшан осјећај да је ту, у близини, гомила друге дјеце", рекла је Милена Радуловић у исповијести за "Блиц" 2021. године.
Република Српска
Цвијановић: Зашто опозиција не затражи да Уставни суд БиХ поништи своје одлуке?
Како је тада рекла, кад год би нека од дјевојака пружила вербални или физички отпор, наилазила је на употребу силе или игнорисање.
Послије онога што је преживјела, како је открила, прошла је кроз различите фазе. Најпре немоћ, слабост, а касније стид. "Невјероватан стид", рекла је.
Мрзила је себе, осјећала срамоту. Највише од свега, појавио се огроман осјећај кривице зато што није успјела да се одбрани. И како да све исприча родитељима?! Да ли ће их повриједити, упропастити им животе?
"Његова манипулација и иде ка томе да вам усади огроман осјећај одговорности, саучесништва, кривице. И, на крају, неки страх да ћете у томе остати сами", рекла је Милена Радуловић.
Глумица је неколико година ишла на психотерапију и посвећено радила на себи.
"У тренутку тог чина ја нисам имала свијест о посљедицама, оне су долазиле касније. Било је то поништавање сваке врсте самопоуздања, сигурности", рекла је Милена Радуловић.
Није имала снагу од почетка да прича. Морало је много времена да прође, али се трудила да се постави као неко с ким млађе дјевојке могу да разговарају. Увијек је размишљала о томе колико би мање пропатила да је имала неког ко би је упозорио.
Друштво
Спремају се позитивне промјене у БиХ - тичу се плаћања
"У новембру се појавила нова Микина жртва. Малољетна, мени до тада непозната, позвала ме је, а затим смо се повезале. Повезале смо се са још неколико дјевојака, разговарале и одлучиле да је вријеме да ово престане. С овом свијешћу, скривање злочина и прећуткивање било би једнако што и сам злочин. Постале бисмо саучеснице ако бисмо сада прећутале непосредно знајући да постоји још пет потенцијалних нових малољетних жртава", рекла је у својој исповијести Милена Радуловић.
Њен живот се послије свега. Рекла је да је одлучила да иступи у јавности како би "упозорила потенцијалне жртве и родитеље да се страшне ствари дешавају у центру Београда, у Кнез Михаиловој улици, у најугледнијој школи глуме”, као и да о овоме не смије да се ћути, јер педофилија није подложна дискусији.
"Најстрашније је што је терен припреман годинама, од раног дјетињства, од стране једног монструма, а дјевојке које су са мном и ја не можемо да дозволимо да неко проживи оно што смо ми. Ово није освета, иако је и та фаза у мени постојала, али је давно завршена. Све ми, жртве Мирослава Алексића, улазимо у ово зато што је недопустиво да се више и дан ћути. Неке дјевојчице, рођене 2003. или 2004. године, управо пролазе кроз такву врсту тортуре", рекла је тада Милена Радуловић.
Она раније није познавала двије дјевојке које су заједно с њом пријавиле Алексића полицији. Много су млађе, па није било много прилика да се сретну.
Република Српска
Мазалица о приједлогу Дубравца: Пуцају Српској у ногу
"Ово није питање личне сатисфакције, ово се мора зауставити, јер се дешава сада, ових дана. Ако ћутимо, ми смо свједоци, дозволили смо зло! Знам да се мој глас чује више, а и најстарија сам од дјевојака које су га пријавиле. Осјећам огромну одговорност према тој дјеци, према друштву, али и према себи. Ово је ствар која мора да се доведе до краја. Радимо ово хладне главе. Очекујемо подршку, јер педофилију не може да подржи нико. Не плашим се осуде јавности, више немам разлога да се било чега плашим. Такође наду и снагу улио ми је беспријекоран рад надлежних који су моментално имали слуха за нашу ситуацију. Ми говоримо о силовању малољетница које су годинама у контакту с монструозним манипулатором који није само изманипулисао дјевојчице, своје ученице, њихове родитеље, већ цијело друштво, свака особа која је чула чувено име и презиме и имала позитивно посредно или непосредно мишљење о овом човјеку је његова жртва колико и ми", рекла је Милена Радуловић.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму