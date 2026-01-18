Logo
Спремају се позитивне промјене у БиХ - тичу се плаћања

Агенције

18.01.2026

22:19

0
Спремају се позитивне промјене у БиХ - тичу се плаћања
Фото: АТВ

Грађане и пословну заједницу у БиХ током ове године очекују значајне промјене у сектору банкарских услуга, које би могле донијети брже трансакције и ниже трошкове плаћања, посебно у прекограничном промету.

Кључну улогу у тим процесима има Централна банка, која интензивно ради на повезивању домаћег платног система с европским финансијским тржиштем.

Мирослав Мика Алексић

Сцена

Ко је преминули Мика Алексић: Учитељ оптужен за силовања седам глумица

Први велики корак је подношење захтјева за чланство БиХ у СЕПА Јединственом подручју плаћања у еврима. Уласком у овај систем БиХ би добила једнаке услове за домаћа и прекогранична плаћања са земљама Европске уније, што значи брже и поузданије трансакције, али и знатно ниже банкарске накнаде.

Према процјенама Свјетске банке, земље западног Балкана које нису дио СЕПА плаћају и до шест пута веће накнаде за прекогранична плаћања у односу на чланице овог система.

То тренутно ставља БиХ у неповољан положај, посебно имајући у виду да више од 80 посто спољнотрговинских трансакција остварује са земљама које су већ у СЕПА.

Делфини-ватерполисти Србије

Остали спортови

Србија замало прокоцкала огромну предност: Мађари пали након драме

Предности се не односе само на привреду. Улазак у СЕПА систем олакшао би и новчане трансфере дијаспоре, која има значајан удио у бруто домаћем производу БиХ. СЕПА обухвата више од 510 милиона људи и омогућава реализацију око 90 милијарди електронских трансакција годишње, што овај систем чини једним од највећих финансијских простора на свијету.

Други важан искорак односи се на увођење инстант-плаћања кроз пројекат ТИПС Клон Проекат.

Тим поводом недавно су писмо намјере потписали гувернерка Централне банке БиХ Јасмина Селимовић и гувернер Банка д’Италиа, Фабио Панета.

Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица о приједлогу Дубравца: Пуцају Српској у ногу

Тиме је потврђена стратешка опредијељеност БиХ ка модернизацији платног система и пуној интеграцији у европски финансијски простор.

ТИПС је инфраструктура Европске централне банке која омогућава извршење плаћања у реалном времену 24 сата дневно, седам дана у седмици, током цијеле године, при чему су средства одмах доступна примаоцу.

Увођење оваквог система значило би крај вишедневног чекања на уплату, посебно током викенда и празника.

