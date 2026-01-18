Срамно: Наточио 48 КМ горива и побјегао, објављен и снимак

Извор:
На бензинској пумпи Босман Петрол у Блажују забиљежен је случај крађе горива, када је за сада непознати возач Аудија насуо гориво у вриједности од 48 конвертибилних марака, а потом се удаљио са пумпе без плаћања.
Како је потврђено, инцидент се догодио у вечерњим сатима, а сигурносне камере објекта забиљежиле су цијели догађај, укључујући долазак возила, точење горива и бијег са лица мјеста.
Из Босман Петрола апелују на возача да се сам јави и измири дуг, како би се избјегле даље законске посљедице.
Истрага је у току.
