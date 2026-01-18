Logo
Срамно: Наточио 48 КМ горива и побјегао, објављен и снимак

Блажуј: Наточио гориво и побјегао
Фото: Screenshot / YouTube

На бензинској пумпи Босман Петрол у Блажују забиљежен је случај крађе горива, када је за сада непознати возач Аудија насуо гориво у вриједности од 48 конвертибилних марака, а потом се удаљио са пумпе без плаћања.

Како је потврђено, инцидент се догодио у вечерњим сатима, а сигурносне камере објекта забиљежиле су цијели догађај, укључујући долазак возила, точење горива и бијег са лица мјеста.

Из Босман Петрола апелују на возача да се сам јави и измири дуг, како би се избјегле даље законске посљедице.

Истрага је у току.

