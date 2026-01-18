Трагедија код Градишке: Оклизнуо се, опалио из пушке и усмртио суграђанина

Аутор:Стеван Лулић
18.01.2026
16:34
М.С. из Градишке страдао је јутрос у трагичном догађају на локалном путу Дубраве - Ламинци у засеоку Дејановићи.
Трагедија се десила када се С.Р. оклизнуо приликом чега је дошло до опаљења ловачке пушке приликом чега је М.С. повријеђен.
Несрећни човјек је подлегао повредама.
"Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са полицијским службеницима Полицијске управа Градишка", кажу у ОЈТ Бањалука.
Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере као и вјештачења, у циљу утврђивања свих околности наведеног догађаја а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске.
С.Р. је ухапшен и налази се на криминалистичкој обради.
