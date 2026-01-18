Logo
Трагедија код Градишке: Оклизнуо се, опалио из пушке и усмртио суграђанина

Аутор:

Стеван Лулић

18.01.2026

16:34

М.С. из Градишке страдао је јутрос у трагичном догађају на локалном путу Дубраве - Ламинци у засеоку Дејановићи.

Трагедија се десила када се С.Р. оклизнуо приликом чега је дошло до опаљења ловачке пушке приликом чега је М.С. повријеђен.

Петар Јеловац

Регион

Исповијест Хрвата који се борио за Украјину: Вратио сам се, сада не желе да ме лијече

Несрећни човјек је подлегао повредама.

"Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са полицијским службеницима Полицијске управа Градишка", кажу у ОЈТ Бањалука.

Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере као и вјештачења, у циљу утврђивања свих околности наведеног догађаја а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Регион

Пакистанац ухапшен због кријумчарења миграната: Покушао их спровести у БиХ

С.Р. је ухапшен и налази се на криминалистичкој обради.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

