Аутомобилом покосио бициклисту, па побјегао са мјеста несреће

Извор:

Курир

18.01.2026

14:40

Коментари:

0
Аутомобилом покосио бициклисту, па побјегао са мјеста несреће
Фото: Танјуг

Припадници Министарства унутрашњих послова у Краљеву ухапсили су Д. Ш. (56) из овог града, због сумње да је починио кривична дјела тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја и непружање помоћи лицу повријеђеном у саобраћајној незгоди.

Како је саопштено из Полицијске управе Краљево, он се сумњичи да је 16. јануара, у вечерњим сатима, управљајући путничким возилом марке „опел“, у Доситејевој улици у Краљеву, изазвао саобраћајну незгоду у којој је тешко повријеђен седамдесетдвогодишњи бициклиста који се кретао у истом смјеру.

64ad87592e3a6 sluzbeni glasnik

Република Српска

Објављена одлука о оставци Минића у Службеног гласнику

Након незгоде, осумњичени је, како се наводи, побјегао са лица мјеста, не указавши помоћ повријеђеном мушкарцу. Бициклисти је љекарска помоћ указана у Општој болници у Краљеву, гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном Основно јавно тужилаштво у Краљеву.

