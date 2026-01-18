Аутомобилом покосио бициклисту, па побјегао са мјеста несреће

Извор:
Курир
18.01.2026
14:40
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова у Краљеву ухапсили су Д. Ш. (56) из овог града, због сумње да је починио кривична дјела тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја и непружање помоћи лицу повријеђеном у саобраћајној незгоди.
Како је саопштено из Полицијске управе Краљево, он се сумњичи да је 16. јануара, у вечерњим сатима, управљајући путничким возилом марке „опел“, у Доситејевој улици у Краљеву, изазвао саобраћајну незгоду у којој је тешко повријеђен седамдесетдвогодишњи бициклиста који се кретао у истом смјеру.
Република Српска
Објављена одлука о оставци Минића у Службеног гласнику
Након незгоде, осумњичени је, како се наводи, побјегао са лица мјеста, не указавши помоћ повријеђеном мушкарцу. Бициклисти је љекарска помоћ указана у Општој болници у Краљеву, гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном Основно јавно тужилаштво у Краљеву.
Најновије
Најчитаније
16
56
16
55
16
45
16
42
16
41
Тренутно на програму