Трамп и Фицо разговарали о унапређењу билатералне сарадње

Амерички предсједник Доналд Трамп и премијер Словачке Роберт Фицо састали су се на Флориди како би унаприједили билатералне односе двије земље, укључујући сарадњу на нуклеарном пројекту вриједном 15 милијарди евра.
На разговорима одржаним у Трамповом клубу Мар-а-Лаго у Палм Бичу истакнути су напори званичне Братиславе на јачању односа са Сједињеним Државама и наставку словачке државне политике која се често разликује од главног политичког тока ЕУ, преноси портал "Блумберг".
Састанак је услиједио након потписивања међувладиног споразума о сарадњи у области нуклеарне енергије у петак, 16. јануара. Сада се очекује отварање формалних преговора са компанијом "Вестингхаус електрик".
Словачка планира да изгради реактор од 1.200 мегавата у државном власништву, а Фицо је наговијестио да би уговор могао да буде додијељен овој компанији већ сљедеће године и завршен око 2040.
Фицо је рекао да је са Трампом разговарао и о неколико међународних питања, са посебним фокусом на Украјину и поновио да се Словачка залаже за мирно рјешење.
- Дипломатија и међусобна комуникација морају имати предност над војним рјешењима - поручио је Фицо који је заједно са мађарским премијером Виктором Орбаном критичар политике ЕУ, укључујући војну помоћ Украјини.
Фицо је зауставио словачку војну помоћ Кијеву 2023. године, рекавши да то "бесмислено продужава рат" за који каже да представља кршење међународног права, али и да је званичну Москву на такве кораке испровоцирао Запад.
