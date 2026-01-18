Logo
Пронађено тијело једне жртве пада авиона

18.01.2026

11:12

Коментари:

0
Фото: Tanjag/BASARNAS via AP)

Индонежански спасилачки тимови пронашли су данас тијело једне жртве пада авиона за надзор рибарства, у јарузи око 200 метара од врха планине Булусараунг у провинцији Јужни Сулавеси, изјавио је званичник спасилачке агенције те провинције Анди Султан.

Султан је изнио нове податке о броју особа у авиону, наводећи да је у њему било десет људи прије пада а не 11, како је раније било саопштено, као и да стање осталих девет особа још није познато, преноси Ројтерс.

Шеф спасилачке агенције Јужног Сулавесија, Мухамед Ариф Анвар рекао је да ће 1.200 људи бити распоређено у потрагу за несталима.

Индонежанске власти саопштиле су раније данас да су пронашле олупину авиона за надзор рибарства који је јуче нестао у провинцији Јужни Сулавеси, близу планине прекривене маглом.

Олупина авиона уочена је данас из хеликоптера за потрагу на различитим локацијама око планине Булусараунг у региону Марос, након чега су спасиоци распоређени у том подручју.

ајкула

Свијет

Д‌јечака напала ајкула, у критичном је стању

Авион АТР 42-500, у власништву ваздухопловне групе Индонезија Ер Транспорт, изгубио је контакт са контролом лета јуче око 13.30 сати по локалном времену, у близини региона Марос у Јужном Сулавесију.

У авиону, који је изнајмило индонежанско Министарство за поморске послове и рибарство, било је, према ревидираним подацима, седам чланова посаде и три путника, који су били запослени у том министарству.

Авион је био на путу ка Макасару, главном граду Јужног Сулавесија, након што је полетио из провинције Јогјакарта прије него што је са њим изгубљен контакт.

Истрагу о узроку несреће води Национални комитет за безбједност саобраћаја Индонезије.

Коментари (0)
