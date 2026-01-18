18.01.2026
09:30
Коментари:0
Дјечака старог 12 година данас је у источном предграђу Сиднеја напала ајкула и налази се у критичном стању, при чему се љекари боре за његов живот, саопштила је полиција аустралијске савезне државе Нови Јужни Велс.
У нападу ајкуле дјечак је задобио тешке повреде обје ноге, преноси "Гардијан".
Он је извучен из воде на плажи Шарк у парку Нилсен, у источном предграђу Сиднеја, и превезен је у Дечју болницу у Сиднеју ради лијечења тешких повреда, рекао је портпарол Хитне помоћи.
Свијет
Урушио се спрат зграде, повријеђено 20 особа
Плажа на којој се догодио напад ајкуле је затворена, а полиција је савјетовала пливачима да избегавају улазак у воду, преноси Танјуг.
Најновије
Најчитаније
11
48
11
43
11
39
11
24
11
12
Тренутно на програму