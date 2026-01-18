Logo
Д‌јечака напала ајкула, у критичном је стању

18.01.2026

18.01.2026

09:30


Д‌јечака старог 12 година данас је у источном предграђу Сиднеја напала ајкула и налази се у критичном стању, при чему се љекари боре за његов живот, саопштила је полиција аустралијске савезне државе Нови Јужни Велс.

У нападу ајкуле д‌јечак је задобио тешке повреде обје ноге, преноси "Гардијан".

Он је извучен из воде на плажи Шарк у парку Нилсен, у источном предграђу Сиднеја, и превезен је у Дечју болницу у Сиднеју ради лијечења тешких повреда, рекао је портпарол Хитне помоћи.

Свијет

Урушио се спрат зграде, повријеђено 20 особа

Плажа на којој се догодио напад ајкуле је затворена, а полиција је савјетовала пливачима да избегавају улазак у воду, преноси Тан‌југ.

