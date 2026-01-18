Европски парламент неће одобрити трговински споразум са Вашингтоном

18.01.2026
08:47
Коментари:0
Посланици Европског парламента неће одобрити историјски трговински споразум са Сједињеним Државама након што је амерички предсједник Доналд Трамп најавио нове царине европским земљама у склопу својих настојања да преузме контролу над Гренландом, пише "Политико".
Лист наводи да је тиме будућност примирја у трговинском рату, дефинираног споразумом који су у јулу прошле године потписали Трамп и предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен постала неизвјесна.
Предсједник Европске народне странке Манфред Вебер изјавио је да ескалирајуће напетости значе да Европски парламент неће гласати за пакт који поставља америчке царине на увоз из ЕУ на 15 одсто у замјену за непримјењивање намета на амерички извоз.
"Европска народа партија је за трговински споразум између ЕУ и САД, али с обзиром на пријетње Трампа у вези са Гренландом, одобрење у овој фази није могуће" написао је Вебер на друштвеним мрежама.
Он је навео да царине од нула одсто на америчке производе морају бити стављене на чекање.
Гласање о ратификовању трговинског споразума очекивало се 26. јануара.
Трамп је јуче најавио додатну царину од 10 одсто европским земљама које су учествовале у слању војних трупа на Гренланд.
Он је најавио да ће царине од 1. јуна бити повећане на 25 одсто и остати на снази "док се не постигне договор о потпуној и тоталној куповини Гренланда".
Европски лидери истакли су да је распоређивање трупа на Гренланду одговор на Трампове тврдње о растућим руским и кинеским пријетњама том острву.
Предсједник Европског савјета Антонио Кошта упозорио је Вашингтон да ће се на нове царине суочити са "заједничким одговором Европе".
Инструмент ЕУ против присиле предвиђа низ казнених мјера против трговинских партнера који покушавају да пријете блоку, укључујући ограничења улагања, приступа јавној набавци и заштите интелектуалног власништва.
