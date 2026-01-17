Logo
Звали грађане на бесплатну бербу мандарина, нико се није појавио

17.01.2026

20:14

Фото: pexels/Arshan Ali

У турској провинцији Хатај ове сезоне забиљежен је изузетно богат род мандарина. Иако би таква година за многе значила добру зараду, стварност је потпуно другачија – воће нема коме да се прода, нити гд‌је да се извезе.

Хиљаде стабала остале су необране, а плодови су, под сопственом тежином, почели масовно да отпадају. Умјесто да заврше на тржишту, мандарине сада труну по земљи.

Олује додатно погоршале стање у воћњацима

Ситуацију су додатно закомпликовале обилне падавине и олујни вјетрови. Стабла, већ оптерећена великом количином плодова, нису могла да издрже тежину, па су мандарине почеле убрзано да отпадају.

Предсједник Пољопривредне коморе Самандага, Селим Камаџи, истиче да се слични проблеми понављају готово сваке године када је род изузетно добар, али да је ова сезона посебно тешка јер практично нема купаца.

Произвођачи се већ скоро двије деценије суочавају са истим изазовима – недостатком тржишта и отежаним пласманом, због чега велики дио рода остаје непродат.

Неубрани плодови угрожавају и наредну сезону

Стручњаци упозоравају да штета не завршава само на губитку овогодишњег рода. Ако се плодови не уклоне са стабала, биљке слабе, што може довести до знатно мањег приноса наредне године.

Због тога су неки произвођачи посегли за крајњом мјером и позвали грађане да слободно дођу и уберу колико год желе. Један од пољопривредника навео је да на својих десет дунума није успио да организује бербу, јер нико не жели да откупи мандарине.

„Ако се воће не уклони са стабала, сљедеће године проблем ће бити још већи“, поручују произвођачи.

Како кажу, у овом тренутку им је важније да растерете стабла и припреме их за наредну сезону, чак и по цијену да сав род подијеле бесплатно, преноси Geaorganic.rs.

