Logo
Large banner

Трамп најавио увођење царина, на "удару" осам земаља

17.01.2026

18:52

Коментари:

0
Трамп најавио увођење царина, на "удару" осам земаља
Фото: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је увођење царина од 10 одсто за осам европских земаља које се противе његовој намјери да САД купе Гренланд - за Данску, Норвешку, Шведску, Француску, Немачку, Велику Британију, Холандију и Финску.

Предсједник САД је у објави на друштвеној мрежи Truth Social објавио да ће се царине примјењивати од 1. фебруара.

Према његовим ријечима, те царине ће се повећати на 25 одсто од 1. јуна и наставиће да важе док се не постигне договор о куповини Гренланда.

У дугој објави на истој мрежи Трамп је рекао да су Данска, Норвешка, Шведска, Француска, Њемачка, Уједињено Краљевство, Холандија и Финска, које су послале трупе на Гренланд, отпутовале у ту данску аутономну територију "из непознатих разлога".

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Сједнице Савјета ЕУ све више личе на "ратне савјете"

Он је поновио упозорење да "Кина и Русија желе Гренланд" и додао да "Данска не може ништа да учини поводом тога".

"Ово је веома опасна ситуација за безбједност, сигурност и опстанак наше планете", написао је Трамп.

Хиљаде демонстраната окупило се данас широм Данске у знак солидарности са Гренландом усред пријетње америчког предсједника Доналда Трампа да ће анектирати то арктичко острво.

Учесници протеста захтевају да САД поштују право Гренланђана на самоопредељење.

Протести се одржавају и на Гренланду.

Подијели:

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Русија проширује своју флоту шестом нуклеарном јуришном подморницом

Свијет

Русија проширује своју флоту шестом нуклеарном јуришном подморницом

2 ч

0
Орбан: Сједнице Савјета ЕУ све више личе на "ратне савјете"

Свијет

Орбан: Сједнице Савјета ЕУ све више личе на "ратне савјете"

3 ч

0
У више градова одржани протести у знак подршке Гренланду

Свијет

У више градова одржани протести у знак подршке Гренланду

4 ч

0
Трамп позвао Ердогана у Одбор за Газу

Свијет

Трамп позвао Ердогана у Одбор за Газу

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

43

Кошарац раскринкао Црнатка: Покварио им Минић план скројен са ОХР-ом

20

35

Анонимни љубитељ Божића: Љубав је чаролија Божића

20

34

Ако знате одговоре на ових 11 питања, можда сте геније

20

26

Трамп: Окончати владавину Хамнеија

20

19

Студија утврдила колико сати видео-игара лоше утиче на здравље младих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner