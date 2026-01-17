Трамп најавио увођење царина, на "удару" осам земаља

17.01.2026
18:52
Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је увођење царина од 10 одсто за осам европских земаља које се противе његовој намјери да САД купе Гренланд - за Данску, Норвешку, Шведску, Француску, Немачку, Велику Британију, Холандију и Финску.
Предсједник САД је у објави на друштвеној мрежи Truth Social објавио да ће се царине примјењивати од 1. фебруара.
Према његовим ријечима, те царине ће се повећати на 25 одсто од 1. јуна и наставиће да важе док се не постигне договор о куповини Гренланда.
У дугој објави на истој мрежи Трамп је рекао да су Данска, Норвешка, Шведска, Француска, Њемачка, Уједињено Краљевство, Холандија и Финска, које су послале трупе на Гренланд, отпутовале у ту данску аутономну територију "из непознатих разлога".
Он је поновио упозорење да "Кина и Русија желе Гренланд" и додао да "Данска не може ништа да учини поводом тога".
"Ово је веома опасна ситуација за безбједност, сигурност и опстанак наше планете", написао је Трамп.
Хиљаде демонстраната окупило се данас широм Данске у знак солидарности са Гренландом усред пријетње америчког предсједника Доналда Трампа да ће анектирати то арктичко острво.
Учесници протеста захтевају да САД поштују право Гренланђана на самоопредељење.
Протести се одржавају и на Гренланду.
