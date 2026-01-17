Орбан: Сједнице Савјета ЕУ све више личе на "ратне савјете"

17.01.2026
Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да се Западна Европа отворено припрема за рат са Русијом и да сједнице Савјета ЕУ све више личе на "ратне савјете".
"Видим шта се дешава на сједницама Савјета ЕУ и чврсто вам кажем да спремају за рат. Ти састанци више нису политичке расправе, у посљедње вријеме то су ратни савјети, гдје земље које су знатно веће од нас, расправљају како ћемо побиједити Русе, како ћемо их натјерати да плате репарације и врате новац који сада дајемо Украјинцима", рекао је Орбан.
Он је навео да је пријетња увлачења Мађарске у рат свакодневна опасност због чега, како каже, прве двије тачке сваког плана мађарске Владе за будућност гласе - остати по страни од рата и не давати свој новац Украјини.
Орбан је рекао да односе Русије и Мађарске не жели да назива пријатељским, већ коректним и избалансираним.
"Не желим да користим ријеч "пријатељски", јер би то звучало као провокација, али ми имамо коректне, избалансиране односе са Русијом", рекао је мађарски премијер.
Он је истакао да Мађарска тренутно има веома добре односе са Кином, Турском и земљама Средње Азије.
Орбан је додао да односи са Њемачком нису у "најбољем стању", али да имају потенцијал, док се то компензује продуктивном политичком сарадњом са Италијом.
Орбан је рекао да је Мађарска изградила добре везе са Чешком, Словачком и Србијом, упркос дугој и сложеној историји заједничког живота у сусједству, преноси "Спутњик"
